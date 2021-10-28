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一圖看「加碼券中獎覆蓋率」　 34組衰到哭：國家級邊緣人

▲▼ 加碼券,客庄券,中獎（圖／記者劉維榛攝）

▲客庄券獎號出爐！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

第三輪「500元客庄券」幸運號碼開出，分別為「14、269」！由於本週只剩下地方創生券明日開獎，《ETtoday新聞雲》已整理出最新版的「中獎覆蓋率」，從00到99的獎號中，有66組人都拿到加碼券，等於剩34組沒抽到，讓鄉民自嘲是「國家級邊緣人！」

「客庄券2.0」連4週會抽出40萬份，幸運兒能可於全國11個縣市、70個客家文化重點發展區，約2000店家使用，使用期限至2022年4月30日止。

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【第一週】

81、900

首波10萬744人中籤

【第二週】

11、012、052、161、205、206、293
439、446、457、589、841

第二波9萬7983人中籤

【第三週】

14、269

第二波9萬6646人中籤

▲▼客庄券第三週抽籤。（圖／記者林育綾攝）

▲▼客庄券2.0查詢餘額及使用。（圖／客委會官網）

▲客庄券抽出2組獎號。（圖／記者林育綾攝）

客庄券僅兩組的獎號中，其中「14」的民眾，曾在第一週中過紙本藝fun券，等於可爽拿1100元。另外，最新的中獎覆蓋率已來到66%，其中有9組天選之人「00、11、13、14、55、59、71、75、81」都拿到兩種券；至於目前仍有34組邊緣人，依舊沒被幸運之神眷顧，不過別氣餒，還有明天的地方創生券，以及下一週的七大加碼券。

事實上，今日上午開出動滋券時，不少國家級邊緣人已哀號「99最慘」、「69什麼死人骨頭都沒」、「05報到」、「 20的都沒中」、「70也哭爆」，無奈客庄券開出後，以上的網友還是沒中獎，只能幫QQ了。

▼中獎覆蓋率66%，實際中獎以五倍券官網為主！（圖／吾言少女

▲▼ 覆蓋率（圖／記者曾筠淇製表）

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