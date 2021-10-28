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蔡英文曝任內還想做3件事　「希望被記得我盡力保護這塊土地」

▲▼ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文26日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，談及台海情勢、台美關係、兩岸關係、台灣國際參與、錯假訊息攻擊、婚姻平權、半導體產業發展及全球供應鏈、氣候變遷及能源轉型等議題，她也透露任期還想做3件事。

蔡英文距離2024年5月任期屆滿，還有一段時間。對於當人民回顧蔡英文兩屆任期，最希望被記得什麼事？蔡英文表示，「我希望人民記得我盡最大的努力，保護這塊土地，讓這塊土地更安全、更堅韌、人民更團結」，目前正朝著這個方向前進，希望速度可以更快些。

蔡英文也透露在剩下的任期中，想努力但還沒完成的3件事，包括：第一、加速國防改革，這樣才能更有能力保護國家；第二、想要強化台灣與世界的連結，基於共享價值結交朋友，已經得到許多的國際支持，希望得到更多；第三、想要讓人民凝聚更大的共識，因為台灣是移民社會，人民在不同時間來到這裡，對過去擁有不同記憶，要以民主方式建立共識，避免外來勢力分裂社會，讓人民更加團結，更有韌性。

蔡英文指出，必須確保所有的照護制度都到位，提供一個完善的社會安全網，能源方面也是必須加緊腳步的，的確有2050淨零的挑戰，因此必須朝這方向加速前進，要能減少碳排放，同時進行產業結構調整與轉型，也必須提升能力，以因應氣候變遷或極端氣候導致的天災。

蔡英文強調，在強化人民克服困難的意志、軍事實力、經濟、基礎建設等各方面，所有能讓這塊土地更加堅韌的事，都是在未來任期中想要做的。

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