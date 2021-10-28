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蔡英文相信美國協防台灣　邱毅批偷換概念：執意玩火有3原因

▲新黨召開《全民公投KO惡法》下架反滲透法記者會，邱毅發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪指出，若台灣遭中國侵略，相信美軍與其他民主國家會協防台灣。這是源自於上周美國總統拜登在CNN主辦的巿民大會中，被問及若台灣遭中國攻擊，美國是否會協防台灣時，肯定回答「會，我們對此有承諾」。不過，前立委邱毅認為，蔡英文偷換概念，白宮已正式否認。

總統蔡英文26日接受CNN專訪，談及台海情勢、台美關係、兩岸關係、台灣國際參與、錯假訊息攻擊、婚姻平權、半導體產業發展及全球供應鏈、氣候變遷及能源轉型等議題，更成為歷年來首位證實美軍在台訓練的中華民國元首。

不過，對於蔡英文的說法，邱毅認為蔡英文「偷換概念」。他28日指出，美國只承諾協助台灣，並非協防台灣，「協防台灣」代表美軍會為台打仗，不惜演變成中美大戰，這種情勢不符美國國家利益，美國從未以正式文本承諾，拜登日前的說法只是老糊塗的失言，白宮已正式否認，而協助的內涵包含賣武器給台灣，美軍協助台軍進行訓練，後者自歐巴馬以來一直存在，只是現在的規模越來越大，訓練的層級越來越高，但對兩岸軍事力量差距的縮小，作用非常有限

邱毅認為，即使如此，蔡英文還是在玩火，自欺欺人玩火，公開在美媒專訪時承認美軍進駐台灣，無異已踩「一個中國原則」的紅線，也違背《反分裂國家法》，大陸不可能坐視不理，兩岸關係的緊張度勢必升溫。

邱毅分析，為什麼蔡英文明知飛蛾撲火，還執意玩火？估計有三個原因，一、蔡英文支持度大幅下跌，有成為「跛鴨」的危機感，所以強調美台關係升溫，以挾美自重；二、蔡英文明擺在緊抱拜登大腿，呼應拜登説法和美媒報導；三、壓制急於想振作的國民黨主席朱立倫，向朱立倫炫耀她才是美國力挺的對象，不論是前任的川普，還是現任的拜登，她都是美國的「最愛」。

邱毅還說，說穿了，蔡英文就是為了維護權力、利益和顏面，然而台海情勢就很難有轉寰，最後蔡英文可能拍拍屁股逃亡走路，把成本風險代價一骨腦丟給台灣人民承受。

隨著中國大陸頻繁出動共機擾台，拜登21日參加CNN節目，被問到台灣若遭中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，拜登肯定回答「會，我們對此有所承諾」。不過，白宮發言人21日指出，美國與台灣的防衛關係是基於台灣關係法…我們將恪守此法的承諾，繼續支持台灣自我防衛，並反對任何片面改變現狀的行為，並強調「總統並未宣佈任何政策改變，美國的政策沒有改變」。

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