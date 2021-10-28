星巴克選「1甜點」好吃到驚呆！網激喊難買：唯一推原味

▲原PO換了星巴克的一款蛋糕，一吃驚為天人。（圖／記者張慶輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

大部分的人到星巴克都是帶杯咖啡、飲品，偶爾才會買個甜點當下午茶，也比較少看人討論星巴克蛋糕。就有網友日前使用朋友送的禮券，換了一片蛋糕，結果吃了一口驚為天人「超讚！」貼文一出，就有人也大推該款蛋糕，「第一次吃也是吃星巴克，被驚艷到」、「貴得跟鬼一樣，可惡，但有夠好吃。」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「好喜歡法式千層」，說他生日時拿朋友送的禮券去星巴克，換了一片法式千層蛋糕（法式千層薄餅），「吃了一口，驚為天人！」原PO就說，「查了才知道，是用無數層『薄餅』和鮮奶油堆疊的甜點」，口感真的超讚，也好奇問「大家喜歡法式千層嗎？」

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▲有網友直呼，星巴克甜點只推千層蛋糕。（圖／記者陳詩璧攝）

貼文一出，不少人也推，「超級喜歡」、「沒有人不喜歡吧」、「一層層咬斷的感覺很讚」、「愛爆」、「我喜歡把千層一層一層的捲起來吃」、「喜歡！第一次吃也是吃星巴克，被驚艷到」、「星巴克甜點唯一推千層薄餅，而且一定要原味的。老實說，要偶遇它也不容易，有看到就會想帶一片回家。」

但也有網友搖頭，「很好吃但真的超油T_T」、「洗翻，但熱量太高就很少吃了」、「不喜歡……好像在吃甜蛋餅皮」、「不喜歡，因為我會一層一層吃」、「真的很貴」、「沒很喜歡，超飽，皮的口感又沒蛋糕的感覺。」

還有網友則是推別間的法式千層蛋糕，「Lady M 好吃，生日買了一整模的，好讚」、「台中序曲的千層是目前覺得第一」、「小時候覺得星巴克超好吃 後來陸續吃了深藍或其他甜點店就沒辦法再吃星巴克了」、「唯一推花鳥川」、「超喜歡台中大甲布魯本咖啡的花生千層。」