審預算「僅18人出席」流會了！台南議員爆快訊　網驚：中午就放假

▲台南市議會今日原本要預算審查，結果只有18位議員出席，人數未過半因此流會。（圖／翻攝自Facebook／林易瑩 台南市議員）

網搜小組／鄺郁庭報導

時代力量台南市議員林易瑩今（28）日下午突然發文，以新聞口吻發布「快訊」，指出台南市議會今天要預算審查，結果經議事人員確認，現場議員只有18位出席，根本沒有達到半數，主席只能在下午1點44分宣布流會。貼文一出，不少網友直喊扯，「連上班出席這麼簡單的事都做不到，還敢領薪水？」

林易瑩28日下午2點10分在臉書發文，「快訊！今（28日）台南市議會預算審查，蔡育輝議員要求進行清點人數，經議事人員確認現場議員18位出席，未達半數，因此主席於下午1點44分宣布流會。」並附上一張文字製圖，上面劃出的幾個重點分別是「快訊！」「清點人數」、「未達半數」、「宣布流會」。

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看到貼文後，就有人傻眼開罵，「沒來開會的議員是過太爽了嗎」、「應該問說，有哪幾位是來簽到後離場的」、「麻煩公佈名單，謝謝」、「自主放假XD」、「這算曠職嗎？」

消息也被鄉民轉傳到PTT，爆卦「台南市議會下午放假囉！」附上台南市議會預算案直播紀錄、林易瑩臉書連結。底下網友紛紛開酸，「好爽，我也想放」、「市民可以也放假嗎」、「看議會直播上面位置都沒有人」、「又賺了一天薪水」、「連正副議長都不在」、「有開跟沒開一樣。」

另外，文中還附上一張議員簽到名單，只見到場的有林易瑩、許又仁、陳昆和、蔡秋蘭、杜素吟、黃麗招、邱莉莉、Ingay Tali、李鎮國、林阳乙、林志聰、陳怡珍、王錦德、楊中成、吳禹寰、蔡筱薇、蔡育輝、尤榮智，共18人。但總席次為56人，等於缺席38人。