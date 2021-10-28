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執行署台南分署法拍會2日登場　2013年TOYOTA RAV4很夯

▲行政執行署台南分署於11月2日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2013年份TOYOTA RAV4詢問度很高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署於11月2日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2013年份TOYOTA RAV4詢問度很高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於11月2日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2013年份TOYOTA RAV4很夯。

▲行政執行署台南分署於11月2日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2013年份TOYOTA RAV4詢問度很高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署指出，此次拍賣品除2013年份TOYOTA RAV4、福特汽車等汽車、國寶台南福座（原名稱新都金寶塔）骨灰位5位及功德牌位10位、陳吉山書法1件、落款人張添原書法2件、芙蓉凍石觀音像1件、巴林雞血石長壽翁戲童1件、元大高科技證券投資信託基金受益憑證3000單位數、三陽機車、光陽機車等歡迎民眾競標，自11月2日下午3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

▲行政執行署台南分署於11月2日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2013年份TOYOTA RAV4詢問度很高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸晴的物件為2013年份TOYOTA RAV4，該車輛1987CC，僅滯欠牌照稅、燃料費及罰鍰合計1萬9769元，本次為第一次拍賣，訂有底價，只要出價超過底價的民眾，就有機會將RAV4開回家，由於RAV4的詢問度高，預期將再度吸引有興趣民眾的搶標。

▲行政執行署台南分署於11月2日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2013年份TOYOTA RAV4詢問度很高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，本次拍賣陳吉山書法1件、落款人張添原書法2件、芙蓉凍石觀音像1件（重量：221克、長寬高：11*3*6公分）、巴林雞血石長壽翁戲童1件（重量：332克、長寬高：11*4*4公分）等，除陳吉山書法，經台南分署洽詢作者本人稱確實為親制外，因未經鑑定，請有意願參加應買的民眾自行評估。

▲行政執行署台南分署於11月2日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2013年份TOYOTA RAV4詢問度很高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，保持社交距離，會場內全面禁止飲食。

▲行政執行署台南分署於11月2日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中2013年份TOYOTA RAV4詢問度很高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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