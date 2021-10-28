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挑戰百萬年薪不是夢！歐日夯羅勒　「樸作良食」成立外銷聯盟

▲「樸作良食」外銷聯盟成立，挑戰專職百萬年薪」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲「樸作良食」外銷聯盟成立，挑戰專職百萬年薪」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣羅勒在歐日打開知名度，並獲海外市場重視，為穩定供貨，樸作良食創辦人黃淑女，今(28)日公開徵求契作夥伴，挑戰百萬年薪的「專職戶」，以及「半農半X」的「兼職戶」。

▲「樸作良食」外銷聯盟成立，挑戰專職百萬年薪」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲「樸作良食」外銷聯盟成立，挑戰專職百萬年薪」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

歐盟、日本冬季下雪，酷愛陽光的羅勒無法栽種，台灣羅勒趁勢崛起；黃淑女說，多年臥薪嘗膽，「樸作良食」終於栽培出深獲海外市場肯定的羅勒優勢品種「好屏一號」。

▲「樸作良食」外銷聯盟成立，挑戰專職百萬年薪」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲「樸作良食」外銷聯盟成立，挑戰專職百萬年薪」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

疫情前歐日代表多次來訪，對羅勒茶等系列產品接受度很高，她歡迎期望轉業的壯年與近乎退休的熟年，投入「樸作良食」外銷聯盟，發展高緯度的歐日韓市場。

被譽為「女力新嬌點」的楊桂芩說，青年返鄉不易，女青農更難，自己不會行銷、農業背景單薄，務農資歷尚短，幸好遇到樸作良食，自己正努力擠身百萬年薪俱樂部！

她強調，在樸作良食完整陪伴系統下，幫自己在農業站穩腳跟，例如：「契作五幫助」，內含媒合耕地、保價收購、好屏品種、栽種技術、系列課程，且自己只要落實「三好是義務」，包含好品質、好安全與好認真，就可以挑戰百萬年薪；因此，無論「專職」契作戶，或者「斜槓」都很適合。

務農是賺「天公錢」，寒害裂果或颱風水傷都無法銷售，契作戶許先生說，過去是慣行農民，因兒子返鄉發展有機農業，經多方尋覓，最後加入「樸作良食外銷聯盟」，感謝黃淑女近3年來提供：媒合耕地、栽種技術與土壤改良等十多個領域的奧援。

曾經歷香蕉一公斤5元、飆到一公斤120元，又暴跌回一公斤5元；曾是蕉農的朱國寶說，颱風來睡不著，擔心農田受損，風調雨順也睡不著，擔心豐收而穀賤傷農，過去深受國內市場波動之苦，現在慶幸成為樸作良食的保價收購契作戶。

黃淑女說，經過25年終獲穩定海外訂單，這次目標徵求20公頃的契作面積，「樸作良食外銷聯盟」決心滿足歐日市場，歡迎期望轉業的壯年或退休的熟年加入，且海外市場對品質要求嚴格，因此，會提供完整的配套協助，讓沒有農業背景或務農經驗的夥伴，也能快速上手。

她說，除專職契作戶外，也歡迎「半農半Ｘ」的「兼職戶」，特別歡迎想體驗田園生活，又想有點收入的民眾；目前有近十組的壯年轉業或退休熟年，過著有如陶淵明般的田園生活，由於喜歡、又有穩定收入，不會吃老本或太累，相當投入。

「樸作良食外銷聯盟」契作洽詢電話：黃淑女0932-809-060。

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