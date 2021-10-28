魯迅孫子露面意外衝上熱搜　網友笑噴：這一字鬍也太像

記者魏有德／綜合報導

魯迅的長孫周令飛19日出席「魯迅逝世85週年紀念日」活動，周令飛現身後，網友瞬間歪樓，瞬間被他的長相所吸引，尤其是標誌性的一字鬍，和魯迅照片中的形象幾乎是「複製貼上」，讓不少網友直呼，「這一字鬍也太像，基因太強大了！」

▲魯迅（圖右）及長孫周令飛（圖左）。（圖／翻攝央視）

《紅星新聞》報導，身為魯迅的長孫，周令飛此前受訪時也坦言，「壓力山大」。周令飛表示，小時候沒上學前，根本沒人跟他提過魯迅，每天都開開心心，「後來上學了，當上到魯迅的課文，大家知道我的背景後，同學們經常說，又要背你爺爺的文章。」

周令飛還自爆，「我最不會寫的就是作文，他們不信，就（逼著）得寫，因為我是魯迅的孫子。」正因為生活在「魯迅陰影」的環境下，周令飛決定參軍，令他意外的是，入伍第一天新兵連訓練，連長就點名，「周令飛，魯迅的孫子，那一刻才發現，還是逃不掉。」

周令飛新兵連結束後分配工作，竟然被分配到衛生所，得到的答案也令他哭笑不得。長官認為，「魯迅原本學醫，後來棄醫從文，你要完成祖父未完成的事業。」

▲周令飛自爆，從小就生活在爺爺魯迅的陰影下。（圖／翻攝央視）

據了解，周令飛是台灣女婿，還一度被冠上「叛逃」知名，女兒曾經上過知名綜藝節目「我猜我猜我猜猜猜」。不過，周令飛1999年時返回大陸工作，現為魯迅文化基金會會長、上海同濟大學魯迅研究中心主任等職，致力推動傳承發揚魯迅精神。

