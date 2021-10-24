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高雄男騎車未戴口罩+踏板載滿廢鐵　遇警盤查不停還跑2公里

▲▼黃姓男子因缺錢買毒品，竟跑去工地偷廢鐵，要去回收場變賣時，意外遇到員警盤查。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲黃姓男子因缺錢買毒品，竟跑去工地偷廢鐵，要去回收場變賣時，意外遇到員警盤查。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名有竊盜前科的黃姓男子，日前騎乘機車外出時，因未戴口罩加上踏板處載滿廢鐵，引起巡邏的員警注意，準備上前攔車盤查時，不料他卻是加速逃逸，警方緊追2公里後，最後順利將他攔下，他才坦承廢鐵都是偷來，將依竊盜罪移送偵辦。

仁武分局仁武派出所警員於12日下午4點時40分左右，巡邏行經仁武區安樂一街169巷時，發現38歲的黃姓男子騎機車未戴口罩，且機車踏板處載滿廢鐵，形跡相當可疑，於是上前示意攔查時，這時黃男卻是不予理會反而是加速逃逸，警方緊緊追捕在後，最後在2公里外的大社區三民路，才順利將他攔下。

▲▼黃姓男子因缺錢買毒品，竟跑去工地偷廢鐵，要去回收場變賣時，意外遇到員警盤查。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方發現黃男機車踏板處滿載廢鐵，打算上前攔查時，不料他卻是加速逃逸，在後方緊追2公里後，才順利將他攔下。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方盤查黃男身分時，發現他是日前轄區的水溝蓋大盜，如今機車踏板處又滿載廢鐵，詢問其來源時，黃男這才坦承都是偷竊來的，他表示因缺錢購買毒品，只好動起歪腦筋，跑去工地偷廢鐵50公斤、銅線1.6公斤，才打算到回收場變賣，哪知道就這麼巧途中就遇警察盤查，全案依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

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