快訊／增6例境外移入「長榮機師在列」　7月打過2劑BNT疫苗

記者嚴云岑／台北報導

根據現行規定國內機組員於居家檢疫期間可派飛，今（28）日再傳出一名長榮航空外籍機師10月22日執勤返台後依規定進行5天居家檢疫，檢疫結束後經採檢為陽性。指揮中心公布的美國境外移入個案中，也見該名機師，為美國籍40多歲男性，指揮官陳時中表示，個案在7月多打過2劑BNT疫苗，以感染日推算，應屬突破性感染。

陳時中表示，本國籍航空公司外籍的機組員，是他在居家檢疫第5天被驗出，其中在第二次要回來之後再居檢再派飛前快篩陰性，派飛回來第5天驗出陽性，目前在醫院治療中，其餘相關人員也在疫調與匡列中，目前匡列32人。而個案應該在7月多有打過兩劑BNT疫苗。

據了解，該名染疫的機師已經接種過2劑疫苗並隸屬於長榮777機隊。本月中旬執行兩趟長班飛往美國， 10月22日執勤返台須依規定執行5天居家檢疫，經採檢為陰性後才可進入9天加強版自主健康管理，但昨日該名機師進行採檢時檢體則呈現陽性反應。

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另外，面對機組員身心狀況問題，桃園市機師工會預計今天下午發起「黃飄帶行動」，持續為機組員爭取居家檢疫期間不派飛、每月至少3天非執勤、非檢疫、非自主健康管理的喘息期。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本(案16499)、美國(2例，案16500、案16501)、英國(案16502)、吉爾吉斯(案16503)及蒙古(案16504)入境，入境日介於今(2021)年10月12日至10月26日。