爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝！鄉民吵翻了

▲父母留8000萬元現金遺產卻是「不義之財」，該放棄繼承嗎？（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

如果家人留給你一筆來路不明的巨額遺產，你會有怎樣的打算？有一名網友27日在批踢踢上發文指出，同事最近父母相繼離世，留下了8000萬元現金遺產，不過該同事卻考慮放棄繼承，原因是因為懷疑那是筆「不義之財」，於是好奇詢問眾人意見。貼文曝光後，立刻掀起網友兩派熱議。

一名網友近日在批踢踢WomenTalk版發文指出，有一位同事的父母最近相繼離世，留下了8000萬現金的遺產，但是同事發現這筆8000萬現金恐怕是筆不義之財，所以想放棄繼承，同時包括原PO在內的5名同事也都認為應放棄繼承，「大家的想法都跟我們一樣嗎？」

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▲父母留8000萬元現金遺產卻是「不義之財」，該放棄繼承嗎？（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻引起許多網友認為應繼承下來，紛紛回應「當然該繼承」、「幹嘛放棄，繼承下來拿去做善事不就變義財了」、「繼承下來在捐給公益團體」、「如無法律責任繼承後好好運用做好事 +1」、「繼承後來做善事不行嗎」、「繼承，但多拿去作善事」、「如果不會被牽連犯罪的話，我會繼承」、「應該要繼承那8000萬然後去做善事，錢沒有髒，髒的是人心」、「不如繼承下來，然後拿去救濟苦弱族群，還比拿去充公來的好」。

不過也有部份網友建議應該放棄，點出原因「不義之財從殺人越貨到沒繳稅都有可能，誰知道是多不義」、「放棄為佳，哪天被盯上，入獄還是幸運的」、「販毒走私黑吃黑小心黑道找上門」、「不義之財不外乎黃賭毒詐騙貪瀆，小心被找上門」、「如果有這種想法，我也覺得不要繼承，你同事沒那個命跟能力處理，反而會害了他」。