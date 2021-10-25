「藥局口罩採購地圖」上線626天正式停更　作者曝政府沒付半毛錢

▲「藥局口罩採購地圖」正式停更。（圖／翻攝自江明宗臉書）

記者張靖榕／綜合報導

由於疫情減緩且控制得當，中央流行疫情指揮中心宣布暫停實名制口罩銷售政策，而在提供長達626的服務後，「藥局口罩採購地圖」創作者江明宗也在24日表示正式停止更新，「最開始真的沒想過會持續這麼久，也希望不會有再次啟用服務的情況出現。」

江明宗24日深夜近12點時在臉書發文，表示去年2月6日正式上線的藥局口罩採購地圖，隨著指揮中心的政策鬆綁，也跟著停止自動更新功能。他說地圖應用本身並非困難的事情，最難的其實是系統整合和資料整理，而全民健保過去20多年的累積基礎，讓他有機會站在巨人的肩膀上延伸出地圖應用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江明宗提到唐鳳政委，表示這份地圖應用的許多轉折關鍵都要歸功唐鳳，是她的長才與位置搭起了公私協力的橋樑，讓多邊合作成真；然而江明宗表示這樣「特別的橋樑」其實並非他所樂見，「而是希望過程中遇到的障礙可以在法規面出現突破，讓更多公私協力的情況可以自然發生。」

「過去討論的開放資料專法進度已經延遲近一年，至今尚未有正式的草案公開，這是比較可惜的地方」，江明宗表示自己無償協助政府進行程式開發，並不是健康的作法，但因待過政府單位，知道拿政府的錢要經過繁雜程序，反而限縮自由發揮空間，所以最後還是選擇了自由，「接下來我還是會運用自身的專長去關注更多社會議題，期待疫情真的能夠遠離我們！」

許多網友紛紛留言感謝江明宗，「辛苦了」、「曾用過也曾分享給親友過，感謝」、「辛苦了，幫台灣度過那段危險的日子」。也有不少網友為江明宗抱屈，「天啊，被白嫖了」、「有更健康的合作方法」、「利用完，這個就沒用了」、「沒薪水做的比領錢的還厲害」。