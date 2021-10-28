11／2再鬆綁！運動、拍照、唱歌等5大場合「免戴口罩」

▲11月2日起室內外從事運動、唱歌時可拿下口罩。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

衛福部今天表示，11月2日起5類場合免戴口罩，例如於室內外從事運動、唱歌時，或農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作，甚至於室內外拍攝個人照、團體照時都可拿下口罩。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」指出，11月2日至11月15日建議仍維持二級警戒，並維持實聯制、量體溫、環境清消、員工健康管理、緊急應變，但會放寬戴口罩的限制。

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報告指出，11月2日起外出時有飲食需求、指揮中心或主管機關指定場所或活動符合防疫措施時，得暫時脫下口罩。

根據報告，五大類場合也得免戴口罩，如於室內外從事運動、唱歌時；於室內外拍攝個人照、團體照時；農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作；於山林含森林遊樂區、海濱活動；於溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。但仍應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應配戴口罩。

報告也指出，11月2日起也將取消集會活動人數上限、取消營業及公共場域人流控管與總量管制，以及取消藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業室外人數降載。

報告指出，這次也將開放台鐵車廂、高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班、電影院、KTV、MTV、網咖等場所、場域得暫時脫口罩飲食。