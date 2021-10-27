迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

▲東港迎王祭典27日遶境東港警分局所在的船頭里等里 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3年一科屏東迎王辛丑正科東港迎王平安祭典今(27)日進入第4天中區遶境，各陣頭隊伍行經東港警分局並進入「勞警」，吸引信眾圍觀，警方利用機會灌輸正確交安、預防犯罪的法律觀念，同時免費送「一整盒」限定版口罩，提醒信眾參與祭典要確實遵守防疫規定，讓信眾稱讚東港警方的貼心、用心，紛紛拍照打卡索取。

東港迎王遶境活動今天進入第4天，其中「中軍府」在迎王隊伍中擔任大千歲的御前帶刀侍衛角色，保護王駕遶境安全，其性質、服飾、裝備等和現今的警察非常相似，行經東港警分局時，警察出來接駕是地方傳統，分局同仁秉持「尊重宗教信仰」、「配合王爺遶境活動」、「祈求大家平安」理念。

由分局長林文煜帶著全體組、隊、所長及員警於分局前設置香案、列陣接駕迎接，以虔誠地心迎接溫王爺、中軍府及大千歲等進入警局「勞警」，祈求轄區治安、交通平穩，兼顧地方治安及閤境平安。

林文煜表示，東港地區3年一科迎王祭典，是地方盛事，家家戶戶都盼望著大千歲代天巡狩東港地區，祈求除煞給地方帶來平安，所到之處，信眾夾道歡迎，盛況空前，員警也在疫情期間不斷提醒遶境隊伍仍要保持社交距離，增加防疫力外，更要增加對犯罪的預防力，宣導時下最新犯罪態樣，教導民眾預防之道，共同打擊犯罪，以寓教於樂方式更貼近民眾，增進警民良好互動。