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社會 社會焦點 保障人權

22歲襲眼男狠踹店員「失憶了」　親友驚：他很乖耶，確定同一人？

記者柯沛辰／綜合報導

台中22歲周姓男子23日凌晨到超商消費，不滿陳姓店員提醒戴口罩，竟把店員打到「眼窩邊破碎」、斷了6根肋骨，如同屏東襲眼案翻版。據悉，周男有傷害前科，案發後不配合偵訊，頻頻宣稱自己喝得太醉，不記得任何事了。親友聽聞很詫異，驚呼周男是「乖巧懂事的孩子」，「怎麼可能打人？」

當時陳姓店員上大夜班，凌晨2點看到周男醉醺醺進到超商，好心提醒要戴上口罩，怎料周男情緒失控，拿起玻璃瓶痛毆他。其他店員見狀，試圖把人拉開，陳男也倒在地上不斷道歉，但周男仍不斷用腳狠踹陳的頭跟胸，導致陳重傷昏迷。

▲▼惡男爆打超商店員扯失憶！酒測僅0.17，高大成狠打臉：有夠唬爛。（圖／民眾提供）

▲周男暴打超商店員扯失憶，但酒測僅0.17。（圖／民眾提供）

警方到場後，將周男押回派出所，但周仍持續發酒瘋，對施暴部分一概回答不清楚、不知道、忘記了。為此，警方還進行酒測，但周男酒測值僅0.17，未達0.25公共危險罪程度，是否有意藉此逃避刑責？警方表示，交由檢方量刑參考。

對此，法醫高大成表示，不可能全部都失憶，頂多不記得片段，因為依周男22歲的代謝率來換算，至少要喝3瓶玻璃瓶裝酒、酒測值達0.5以上才可能「失憶」，再者若真的爛醉，周男出腳狂踹店員時，應該會重心不穩或跌倒，「50歲以下，我們沒有聽過有人（酒醉）會失憶的。」

▲▼22歲襲眼男狠踹店員「失憶了」　親友驚：他很乖耶，確定同一人？。（圖／東森新聞）

▲高大成說，周男說完全失憶「百分之百唬爛」。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，周男設籍在南投，自小父母離異後，就未留在家鄉，在台中從事汽車美容業。如今襲擊超商店員登上媒體版面，還被挖出違反社維法、傷害罪等前科。伯父驚訝表示，周男很聽他的話，性情也沒有很兇，跟報導上判若兩人，「他很乖耶...確定是同一人嗎？」

警方偵辦後，將周男依現行犯移送台中地檢署，全案依殺人未遂、重傷害偵辦。檢方複訊後，諭令周3萬元交保。

▼周男暴打店員，讓親友聽聞後難以置信「確定是同一人？」（圖／東森新聞）

▲▼22歲襲眼男狠踹店員「失憶了」　親友驚：他很乖耶，確定同一人？。（圖／東森新聞）

▼陳姓店員眼窩邊破碎、6根肋骨骨折。（圖／爆料公社）

▲▼超商店員勸戴口罩　遭酒醉男「玻璃瓶狂毆」眼窩邊破、頭胸骨折送醫。（圖／翻攝爆料公社）

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