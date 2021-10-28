快訊／戴口罩變日常　衛福部：變成生活一部分「除非例外」

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌28日院會裁示將進一步鬆綁防疫管制，唱KTV將可以拿下口罩、八大行業逐步解封。至於民眾日常生活能否拿下口罩？衛福部次長薛瑞元說，全球疫情還沒完全結束的話，但其實要結束也很困難，「所以戴口罩會變成生活一部分，例外情形才會不用戴口罩，這是一個原則」。

蘇貞昌28日在例行院會中表示，鄰近國家疫情仍然嚴重，但台灣靠著全國同胞上下一心共同努力，已經連續60天本土確診個位數，累積超過30天+0，「國內疫情可說是相當穩定、社區相當安全」。

在疫苗部分，蘇貞昌說，本周還有3波、合計共超過200萬劑疫苗到貨，目前國內到貨超過2770萬劑，到10月底疫苗到位數預期要突破3000萬劑，第一劑疫苗的接種率，已經在28日突破7成、第二劑也達到3成，順利達到目標。

蘇貞昌表示，疫苗覆蓋率難能可貴，可以在期限內達成預期目標，是在短短6個月時間內達到，有些國家要達到7成甚至要花超過10個月時間。

蘇貞昌特別感謝國人同胞高度配合，以及地方政府、防疫團隊的努力，才能用最高效率達成既定目標。由於目前疫苗越來越充足，會繼續再接再勵，希望今年年底前可以將第二劑施打率衝高到6成。

對於國內疫情趨於穩定，蘇貞昌在院會中也裁示，經指揮中心跟相關部會共同討論後，從11月2日起，進一步鬆綁防疫管制措施，讓相關從業人員更快速恢復生計，顧生計、好生活的方向逐步鬆綁，11月2日起，KTV唱歌不用戴口罩，搭雙鐵、客運與看電影等，都開放飲食，集會也不受人數限制，八大行業也會分階段規劃鬆綁。

另外，蘇貞昌也提到，領用五倍券人數已經超過1500萬人，大大鼓勵國人拿著五倍券多出門消費，支持過去喜歡的餐飲業、店家，也趁不能出國時多帶家人到國內旅遊，會發現國內有許多風景不輸國外。