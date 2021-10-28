八大行業鬆綁！無陪侍業者4條件開放「員工至少打1劑疫苗滿14天」

▲日前八大行業到疾管署門口抗議希望能鬆綁復業。（圖／記者洪巧藍攝）



文／中央社

台灣疫情趨緩，衛福部今天指出，八大行業將逐步鬆綁，無陪侍服務業者符合4條件將開放營業，包含從業人員均至少完成接種1劑疫苗滿14天，且須提出申請並經地方政府核准等。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」時建議，11月2日至11月15日仍維持二級警戒，並維持實聯制、量體溫、環境清消、員工健康管理、緊急應變，但放寬戴口罩限制、取消集會人數限制，以及逐步鬆綁八大行業。

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報告指出，目前仍須關閉的場所包含：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、酒廊、理容院、觀光理髮、視聽理容及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等其他類似場所。

但報告也說，無陪侍服務者若符合下列防疫管理條件，得開放營業，包含「符合共通性原則」，也就是一般營業場所應有實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，應全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境清消、物品清消…等。

第二是「從業人員接種篩檢」，報告要求，從業人員均至少完成接種1劑疫苗滿14天，且從業人員首次服務前應提供3日內抗原快篩，包含家用快篩或PCR檢驗陰性證明。

第三為「提出申請並經地方政府核准」，提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目的業者，須另依衛福部和經濟部的相關指引辦理。

最後則是「復業後管理」，報告指出，未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每週1次抗原快篩，包含家用快篩或PCR檢驗；且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。