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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

任內民生汐止線拖延　柯文哲：等環狀線蓋完「心有餘力才蓋」

記者蘇晏男／台北報導

針對捷運環狀線及民生汐止線的進度，台北市長柯文哲4日指出民生汐止線拖延有3個原因；他也說，環狀線是未來10年公共工程資源第一優先，南北環希望半年內開工，東環線則估計要拖到2023年才能開工，總估計花費2300億元以上，而民生汐止線估計也要1000多億，就北市立場，也許有天環狀線蓋完了，心有餘力才蓋民生汐止線。

▲台北市長柯文哲4日在北市議會進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲4日在北市議會進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲4日上午在台北市議會進行專案報告。針對捷運環狀線及民生汐止線的進度，柯文哲表示，未來10年北市最大工程是環狀線，而內湖交通問題沒有環狀線就沒有終極解決辦法。他指出，環狀線49公里、有42個車站，其中16個為轉運站劃；環狀線劃過雙北市14行政區，目前很多開發案都在環狀線上，包括新北知識產業園區、內科、東區門戶計畫、士林北投科技園區等，要靠環狀線串起來。

柯文哲表示，環狀線一定要「一車到底」到底，機電系統不可能兩個標，所以將來環狀線一定只能有一間公司經營，不可能開到一半換車或換機電系統，所以系統一定要整合、維修資源要共享。

「北市未來10年公共工程資源環狀線第一優先。」柯文哲強調，南環、北環加東環要花2300億元，大概會耗掉台北市大部分工程的錢。南北環部分，最近受到物價影響，包括土建標追加90億元，我的態度是，物價調整還是要做好，該給廠商的錢還是要給，不贊成低價搶標，所以從680多億元追加90億元，再重新上網。他說，預計南北環招標出去隨時可以開工，今年只是物價上漲太多流標兩次，理論上這時候要開工了，希望未來南北環半年內可以開工。

在東環線方面，柯文哲表示，現在已經行政院做審議，包括環評報告書已經送到環保處，都市計畫變更案則由台北市都市計畫委員會在審了。目前估計東環線可能要拖到2023年才能開工。

至於汐止民生線，柯文哲表示，為什麼在我任內民生汐止線一直拖在那裡，有幾個原因：台北市資源就那麼多，以環狀線第一優先，光它估計就2300億以上，而民生汐止線估計也要1000多億，就北市立場，也許有天環狀線蓋完了，心有餘力才蓋民生汐止線。

接著，柯文哲提到，特別是基隆捷運沒有基隆，正確來說，現在設計的基隆捷運，應當是民生汐止線的延伸線比較合理，但目前規劃只作基隆捷運，為連到台北，這樣就不合理，不然直接搭台鐵就好。真正要解決基隆捷運，其實它不是基隆捷運，應當是民生汐止線東緣段，這才是比較合理的策略。

柯文哲也說，另外松山機場到底會不會搬走，如果有天搬走，民生汐止線的路線一定會改變，這也是我們猶豫在那沒動手的原因。

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