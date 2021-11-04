揚言大巨蛋「契約沒有重訂」　柯文哲：北市府不會發使用執照

▲台北市長柯文哲進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北大巨蛋停工多時，去年獲得復工許可後繼續施工，使各界關注台北市政府的因應措施。台北市長柯文哲4日赴台北市議會備詢時表示，目前大巨蛋體育館棟已經完成63%、附屬設施59%，但目前仍然面臨缺工缺料的問題，針對與遠雄的契約，柯文哲承諾，「契約沒有重訂之前我們使用執照不會發給他」、「契約將來怎麼訂一定會對社會公開透明」。

柯文哲表示，大巨蛋去年8月7日正式復工，從復工要到全部完工的工程，若以100%來算的話，到今年9月，體育館棟已經完成63%、附屬設施59%，不過大巨蛋現在也是遇到缺工的問題，所以工程速度比較慢，「我們有叫大家加速趕工」。

柯文哲強調，與遠雄的契約一定要重訂，特別是要把超額利潤擺進去，「這個我已經跟議會保證過，契約沒有重訂之前我們使用執照不會發給他」。他承諾，契約將來怎麼訂一定會對社會公開透明，「我認為這個還是要解決掉」。

柯文哲解釋，目前仍每周召開趕工會議，因為現在還在缺工，也因為大巨蛋用的建材相當多，因此目前不只是缺工也缺料，「這個要營造商自己去處理」。

柯文哲表示，第四次建照變更的問題，「我們就讓都發局嚴審來處理」，而關於修契約的問題，「我們在今年3月26日有委外評估把權利金、營收全部重新計算一遍」，6月30日期初報告、11月30日期末報告，等到期末報告出來以後就會正式跟遠雄協商超額利潤要怎麼訂，希望有半年的時間，「反正契約修完以後才有可能發使用執照給他，這個我們自己會把關，請大家放心」。