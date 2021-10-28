2050淨零碳排有可能？　環保署長：這是一個很複雜的問題

▲張子敬說，2050淨零碳排是很複雜問題。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

總統蔡英文國慶談話提到台灣要和國際追求「2050淨零碳排」目標，至於屆時達成是否有可能？環保署署長張子敬今（28日）表示，這是一個很複雜的問題，大家都還在努力。

衛環委員會今進行環保署「我國空氣汙染防制工作現況及後續精進作為」進行專題報告，並備質詢，媒體問及2050達到淨零排放有可能？張子敬認為，這是一個很複雜的問題，大家還在努力，因為牽涉到整個能源的供給、產業轉型，甚至2030年後有新技術開發是否能夠跟上，不是只有台灣，全世界都在努力，至於減碳路徑，則是能源減碳辦公室在推動，應該在今年底或明年初會提出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，環團批立法院永續發展委員會成效不彰，張子敬說明，現在設計的永續會，能夠完全達到這樣的目的，因為永續會是由行政院院長召集，依據環基法設立，原來功能在其底下就有相關分組，包括氣候變遷等，可以發揮效用，永續會現在祕書處是由國發會負責整個國家重大建設與資源分配，由國發會運作可達到此目的。

張子敬接著表示，至於永續會功能是否可發揮，那是在行政上的設計，而被說永續會一年開一次會，其實它有很多的工作、分組會議，跟個別項目協調，當中有歧見時，可以透過工作會議協調，功能都是可以重新檢討充實，並強調永續會可以完全達到大家期待目的。

而有學者認為只徵收碳稅不夠，無法反映碳的定價，還要再加徵碳稅，就算整個溫管法修法功能也不彰？張子敬指出，碳的主要排放集中在大產業，徵收碳費後，會搭配排放額度交易，過程會出現「定價作用」，讓大家找到比較便宜的方式達到減碳目的，要不要要再徵碳稅，是屬於財政部權責，不過，在碳費搭配減碳額度交易，應可達到促進減碳目的。