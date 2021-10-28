「台灣不孤單」　蔡英文：若中侵台相信美國會伸出援手

▲總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）

要聞中心／綜合報導

中國軍機近日頻繁擾台，美日多國紛紛表達挺台立場，總統蔡英文日前接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪問表示，台灣若遭受到中國攻擊，相信美國和其他民主國家會伸出援手，「台灣並不孤單，因為我們是民主國家，我們尊重自由，我們熱愛和平。我們與該地區的大多數國家共享價值觀，在地理上我們具有戰略重要性。」

根據CNN28日報導，對於台灣是否能在沒有軍事援助的情況下自我防衛，蔡英文受訪表示，只要有能力，台灣就會自我防衛，但重要的是台灣有來自理念相同國家的支持。

此外，蔡英文形容中國是日益威脅台灣的鄰居，表示中國變成更有野心的擴張主義者，但她相信儘管政治制度不同，兩國政府仍然可以和平共處。她說，「如果我們可以坐下來談我們的歧見，努力做出安排，讓我們能夠如何和平共處？我相信台灣人民、中國人民，以及該地區人民應該都是如此期盼。」

蔡英文表示，中國共產黨決定要用何種方式，來與區域內、世界建立關係，而這個時間點愈來愈近了，「（中國國家主席）習近平是想與區域內或世界上的每個人建立和平關係，還是想佔據主導地位，讓每個人都聽他的？聽中國的？」

蔡英文說，她希望人民記住，她是一位讓人民更加「團結」的領導人，「我希望人民會記住我是一個盡最大努力保護這塊土地的人，讓這個地方更安全、更有彈性的人」。