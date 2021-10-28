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蔡英文證實美軍在台訓練　邱國正：樂觀但不能完全指望

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文近期接受專訪時指出，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首次證實美軍在台進行訓練。對此，國防部長邱國正表示，國軍跟美方一直都有交流，在各個領域都蠻頻繁的，但是一個國家一定要靠自己，至於有任何友方、團隊對台灣有所幫助，「我們樂觀但不能完全指望」。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長邱國正堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文26日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首次證實美軍在台進行訓練，並強調台灣是民主的「燈塔」，有必要捍衛來維持全球對民主價值的信任。

立法院外交及國防委員會28日邀請邱國正等人就「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題進行報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，國軍跟美方之間一直有一個交流，在各個層次、領域都蠻多、蠻頻繁的，時間也都很長久。

邱國正說明，交流的任何議題都可以談，至於要做到什麼樣的程度，要看很多條件及當時的狀況等，國軍還是持續把握交流的功效，但是最主要還是要強化自己。

邱國正強調，一個國家一定要靠自己，至於有友方、任何團隊能夠對台灣有所幫助，「我們樂觀，但不能夠完全指望」，最起碼國軍的立場一向就是如此。

另外，蔡英文在專訪中也提及，她有信心美國在有必要時，將協防台灣抵抗中國，並強調「與美大範圍的合作的用意是增加我們國防力」，但沒透露目前有多少美國軍事人員在台灣，僅說沒有大家想得那麼多。

對此，邱國正則說，這是一個政治層面，國軍在這方面不多做置喙，「我們的本務工作就是戰備訓練，國防部長本身就是建軍備戰的工作」，亦即如何建立一支有效的部隊，在未來遭遇狀況時能夠應對，如何利用現在有的裝備強化戰備工作，「我一直在思考這個問題，其他沒有任何評論」。 

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