防潑水還刷毛！好市多上架Tommy外套　「1500元有找」網暴動

▲Tommy Hilfiger的女款防潑水刷毛連帽外套，一件只要1499元！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（COSTCO）偶爾會上架專櫃好物，像是知名香水、登山靴，還有各種名牌服飾。就有網友近日到好市多，帶回一件Tommy Hilfiger的女款外套，防潑水又有內刷毛的設計，一件卻只要1500元就買到，男款也只要約1700元。不少人看到秒心動，還有網友大推，「暖又防風，騎車我超愛。」

「Tommy 女款內裡刷毛外套（防潑水），1499元還不錯！」這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，馬上吸引2600多人按讚。就有人急tag親友直呼，「好像可以欸」、「這件不錯欸」、「看起來不錯，拉鍊又可拉到脖子」、「這件好看，妳可以買。」

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還有網友看到貼文後，紛紛跪求更詳細的資訊，「不知道有沒有男款」、「會不會很重呢？」有會員則是幫忙解答，「男生有另外一款，防潑水但不是刷毛，很好看」，而男款防潑水外套一件是1675元；但也有男網友表示，自己買到的似乎是有刷毛的款式，「咦？我在內湖買的是男生耶，真的暖又防風，騎車我超愛。」

▲男款部分似乎沒有刷毛，但一樣設計防潑水。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

重量的話，原PO認為不會重，但也有女網友表示「蠻重的」，可能就要看個人接受度。至於版型的部分是稍大，原PO和其他網友就分享實穿心得，「我歐美尺寸都穿M號、亞洲尺寸穿L號，這件選M號」、「正常，我有試穿」、「我套M還有鬆，這外套可以穿鬆比較好看。」

另外，原PO也在留言處陸續補充外套細節，像是口袋部分也有刷毛，刷毛部份不可拆，「袖子沒刷毛，但袖口有再做一層束口的」、「有帽子，裡面有刷毛。」不少有買的會員也現身大推，「我們眼光真好，幸好買回家了」、「騎車超溫暖」、「我有買～真的有保暖，版型很修飾」、「穿起來很挺，不會看起來腫腫的，超值。」

▲連口袋裡都有刷毛。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

至於各店販售情況，有網友紛紛回報，「週日在中和店有買到，現場只剩下軍綠色跟一兩件白色」、「在台中北屯店買的，但是剩不多了！有藍色跟綠色」、「禮拜一，我買了四件，我在中華買，藍色還蠻多件，只是S號沒有了……M、L、XL白色綠色沒剩很多」、「昨天早上去新竹店，剩下少量」、「台南有喔！昨天才去買，只是剩藍色、卡其色尺寸較齊全，白色昨天看只剩幾件」、「在內湖店只看到軍綠色。」