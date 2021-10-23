開貨車「掃光好市多622瓶紅酒」　神秘買家身分曝光

網搜小組／董美琪報導

一位網友前陣子表示自己去美式賣場好市多（COSTCO）發現一瓶紅酒的CP值很高，立刻開著貨車將店內的622瓶紅酒買光，甚至引起網友質疑不相信，他貼出收據證明在中壢店掃光，還說搬下車很辛苦。現在這位男子身分曝光，原來是中壢一間牛肉麵老店的第二代。

該名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，「這瓶紅酒才229元，你喝過以後就會了解為什麼我們把它掃光了」，並附上他開著藍色貨車，直接到好市多將622瓶紅酒買光的照片。

原PO直接PO出購買收據，證明他真的花了14萬2438元買光店內的622瓶紅酒，「掃個貨還要被酸民酸拿出證據」，並透露這是他第二次掃貨，之前過了賞味期味道也沒變。收據上還註記原PO是持黑鑽會員卡，每筆消費可回饋2％，上限為3萬元。

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▲開貨車到好市多「掃光622瓶紅酒」，貨車男身分揭曉。（圖／翻攝 Costco好市多 商品經驗老實說）



許多網友看完紛紛留言，「是批發商嗎？」「這酒cp值是不錯，但備這麼多瓶也是令人傻眼」、「是不是業配啊，喝一杯整瓶拿去燒菜的貨色」、「這做生意的吧，自家水都不用那麼多」、「貧窮限制了酸民的想像」、「買了14萬黑卡回饋下來其實超省的，如果是開店成本省很多」。

▲男開貨車到好市多「掃光622瓶紅酒」，引起網友討論。（圖／翻攝 Costco好市多 商品經驗老實說）



據《三立新聞網》報導，原來這位網友是中壢老店「永川牛肉麵」的第二代，因為覺得紅酒便宜又好喝，懶得一直去賣場補貨，才會一次買光，店裡也有販售這支紅酒。

永川牛肉麵為桃園知名的牛肉麵品牌，由老闆魏臺湖及劉蕙馨於民國48年成立，是桃園在地美食代表，同時也熱心公益，曾捐贈市府價值百萬以上復康巴士1輛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲男秀收據證明真的這樣做。（圖／翻攝 Costco好市多 商品經驗老實說）

