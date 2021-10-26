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阿嬤指定買好市多「像輪胎那個」！她見本尊笑噴：還真的有像

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲網友阿嬤說要在好市多買「長得像輪胎的那個」。（圖／記者李毓康攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

阿嬤的想像力真的太豐富！一名女網友近日要到美式賣場好市多採購時，詢問阿嬤需要買什麼，阿嬤要她幫忙買「長得像輪胎的那個」，她聽完後十分困惑，沒想到在賣場看到阿嬤口中的「輪胎」後，讓她不禁直喊「還真的有像！」

一名女網在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，表示自己準備到好市多採購前，詢問了家中的阿嬤需要買什麼，阿嬤立刻用台語回應「你去幫我買黑勒....輪胎！」讓原PO一聽不解「蛤？？？阿嬤你有車喔？」

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阿嬤聽完後向原PO解釋，「毋是啦！你上次買的那一大鍋，酸酸的那個啊！」她這才驚覺原來阿嬤口中的輪胎說的是酸菜白肉鍋，阿嬤看孫女聽懂了，也逗趣地表示，「丟啦！長得像輪胎的那個」。接收到阿嬤的請求後，原PO在好市多找到酸菜白肉鍋時不禁笑了出來，「這外型....還真的有像！」

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▲阿嬤說的「長得像輪胎的那個」，其實是指酸菜白肉鍋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

貼文至今已有超過3千人按讚，網友們紛紛留言表示，「不知道跟店員說阿嬤的需求，會不會真的帶我去看輪胎」、「阿嬤超有梗」、「請洽好市多輪胎中心」、「兩個願望在好市多一次滿足」、「阿嬤懂吃，輪胎鍋好吃」、「阿嬤真可愛！超有趣的」。

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指定買好市多「像輪胎那個」　她見本尊笑噴
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