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爆買暖暖包「都代購在搶」　1事實更氣人：賣不好還能退好市多

▲今年冬天會很冷，她跑賣場3趟買不到一盒「暖暖包」，轉頭卻看見有人推整車暖暖包結帳。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲有人推整車暖暖包結帳。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《今年冬天很冷！她衝3趟賣場「暖暖包都缺貨」　櫃台一畫面超傻眼》，有民眾只是想買一些暖暖包備著，跑了3次好市多卻買不到，不僅被別人掃光，還看到有人搶了「一整車」。就有女網友發文，透露很多都是代購商搶來炒價格，若賣不出去還能退貨，直嘆「爽到的都是代購」，話題引發討論。

「買那麼多暖暖包，還不如去買一顆暖蛋環保吧！製造垃圾！」這位女網友在臉書《爆怨公社》發文，文中轉貼該輛推車的照片，認為放滿暖暖包的推車很明顯就是代購商，直呼好市多跟一般民眾很衰，被這種人害得買不到暖暖包。

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買不到暖暖包就算了，重點是「等到代購發現賣不好，還可以跟好市多退貨……根本沒有虧到啊！」原PO忍不住嘆氣，「要不要請好市多改，如果一次大批退貨要收手續費啊！不然爽到的都是代購欸！」

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲業者表示，下一批暖暖包到貨，就會祭出限購令。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，不少人也認同道，「這一看就知道是在囤貨，等冬天缺貨了，蝦皮就會開始出現高價的暖暖包」、「也有可能是廠商故意製造搶購潮、賺商機吧」、「代購掃貨團，每天一開店都是他們的車，一大堆」、「這些猜也知道都是往蝦皮上居多，一卡限購1-2盒，還比較實際，蝦皮上根本直接翻倍傻眼。」

還有網友表示，「要限制數量比較好，對會員比較公平」、「好市多應該要限購，這樣才能真正需要的人買到商品」、「亂象又來了」、「真的有那麼冷嗎？我去年還是短褲短袖，不覺得真的有那麼冷」、「其實，台灣的冷真的還好，我也不明白為什麼降到18度就要搶買。」

而對於暖暖包缺貨一事，好市多企劃部副總經理王友玫表示，目前好市多販售2品牌暖暖包（小白兔、IRIS），之前訂單就已經加了好幾倍的量，沒想到提早賣光了，要等下一批貨來，由於現在進口時間都很不準，因此進貨時間還無法確定，且這週也不會進。另外，王友玫也指出，下一批暖暖包到貨就會採取限購令，每一卡限購一盒。

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