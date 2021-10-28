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高端疫苗現賺（省）新台幣　約五十六億到八十四億

▲▼ 高端（資料照）

▲高端疫苗受到WHO青睞，膺選團結試驗疫苗計畫的最優先兩款疫苗之一。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

高端疫苗受到WHO青睞，膺選團結試驗疫苗計畫的最優先兩款疫苗之一，衛福部長陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會，歡喜表示具有三大意義。如果用具象的美元和新台幣換算部分，就更展現三大意義的驚人程度。

陳時中部長指出，WHO從二十款候選疫苗中，選出兩款，一款是高端，一款是美國疫苗，進行三洲三國三期大規模試驗，由Who贊助臨床試驗相關費用。輕輕帶過的一句話，從WHO官網的團結試驗疫苗的協議protocol單元中，看出價值非凡。

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該單元共二十九頁，在第二十頁明確指出：每款入選而進行試驗的疫苗，接種疫苗的手臂（人）兩萬人，疫苗和安慰劑的比例一比二或一比一，簡單說這個大試驗的規模達到四萬到六萬人之間。

在巴拉圭免疫橋接試驗時，高端曾跟媒體披露一個訊息：根據國際醫學試驗的預算概估，低收入國家約每位受試者約3000美元，中收入國家約8000美元，先進國家約一萬美元。

如果根據這個標準，再考量跨洲跨國的影響，以平均每位5000美元計算，WHO全額贊助高端疫苗的試驗經費，高達兩億美元到六億美元，相當新台幣約五十六億到八十四億。高端省下的這筆錢，相當於高端兩點七到四個資本額。

陳時中部長指出高端疫苗是WHO專家認為相對優秀且有發展潛力的疫苗。這個意義就不是一百億或一千億可以買得到的，那是需要符合WHO的五大嚴選標準：安全性，保護力潛力，穩定性，配送簡便，不需要超冷鏈保存運送，能夠大量生產供應疫苗，才能被嚴選入列。

醫界人士指出，試驗當然沒有保證成功，但這個大規模的跨洲跨國跨人種的臨床試驗，如果在各國專家監督下，試驗通過，在學術上掛名研究報告的專家學者團隊，將會是世界級的重量級人物，這將讓高端一舉躍入豪門。取得國際認證的機會相當大，市場的預期也可望跳脫以百萬劑計算的格局。
 

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