拜登誓與東南亞一起捍衛海洋自由　擔憂台海安全

▲立陶宛總統瑙塞達。（圖／翻攝自臉書eucouncil）

文／中央社記者陳韻聿倫敦27日專電

立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，引發中國強烈不滿。總統瑙塞達今天說，立陶宛對台灣的立場不變，這是主權獨立國家立陶宛的立場，立陶宛可自行決定如何發展對外關係。

國家發展委員會主委龔明鑫率領的中東歐經貿考察團26日搭乘中華航空專機飛抵立陶宛，定於29日結束訪問。

這是立陶宛歷來所接待最大規模的台灣訪團，雙邊互設代表機構的議題再度引發討論。立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）今天受訪時透露，立陶宛駐台經貿代表處預計明年初正式設立，在台灣的準備工作則將於今年底前展開。龔明鑫則說，他相信駐立陶宛台灣代表處今年底前可開始運作。

若一切順利，這將是台灣在歐洲及在與中國有正式邦交的國家第一個以「台灣」為名的代表處。北京當局8月召回駐立陶宛大使，以示抗議，並持續透過各樣經貿、外交手段對立陶宛施壓。

立陶宛3月宣布規畫設立駐台代表機構，台灣則於7月公布將在立陶宛設處。由於先前雙邊對外釋出的訊息是預計秋天或年底前可設立代表處，但近期對外並未發布具體進度，考量總統辦公室屢傳與外交部不同調、因對中關係惡化而蒙受損失的企業屢表不滿、在野陣營借題發揮，以及部分支持立台關係深化的人士批評政府缺乏謀略與積極作為，立陶宛國內近日對與台灣互設代表處一事是否有變數多所議論。

瑙塞達（Gitanas Nausėda）今天重申，雖然北京對此不滿，但立陶宛對台灣的立場不變。對於媒體詢問他是否支持台灣在立陶宛設處，他回應，立陶宛可自行決定如何發展對外關係。

根據立陶宛的制度，總統主責外交國防大權。

在台灣設立代表機構是立陶宛擴大、深化與印太區域連結的一環。除了台灣，立陶宛也規劃在南韓、新加坡等國設立大使館。

其中，駐南韓大使館已於26日展開業務，預計今年底正式對外開幕。此前立陶宛對韓事務由駐中國大使館兼轄。

至於駐新加坡大使館，立陶宛外交部副部長普蘭克維丘斯（Arnoldas Pranckevičius）今天表示，預計明年1月設立。目前立陶宛對星事務由駐日本大使館兼轄。普蘭克維丘斯表示，駐新加坡大使館可肩負經營與其他東南亞國家關係的任務，包括印尼、馬來西亞、泰國、越南，並擴及區域組織東南亞國家協會（ASEAN）。