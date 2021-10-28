捷運廣告超吸睛　五倍券購物清單輕鬆搞定

▲五倍券到手，搭捷運同時各創意廣告讓民眾可以趁著乘車時間，好好規劃心中的購物清單。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

五倍券到手，擬好你的購物清單了嗎？如果還沒有想法，不妨趁著搭捷運同時，讓各類吸睛創意廣告來幫你。全家為你帶來生活中不同體驗，無論是食品類，如：匠吐司、極鬆餅、衣著、日用品等，融入在生活中。另外還有Red Bull針對各類型消費者，不管你是上班族、學生還是健身達人，現在還有無糖口味產品，隨時隨地都能補充能量。

▲全家匠吐司、極鬆餅等將美味搬進車廂。（圖／記者楊詩益攝，下同）

吃飽喝足少不了添購新裝，Tommy Hilfiger 2021年秋季男裝系列，全球品牌代言人金秀賢，為時尚風格帶來全新靈感，品牌融合流行時尚與休閒運動風格，展現個人信念與態度。同樣也是知名品牌的Calvin Klein秋冬丹寧及內衣系列，著重強調舒適和極簡精神，並且更加提升，是現代風格的必備單品，還特地找來韓國女子天團Blackpink JENNIE擔任全球代言人。隨著天氣轉涼，ONE BOY 秋季輕鋒衣不僅防水防風，加上透氣網布輕量機能再升級。還有品牌UNIQLO TAIPEI全球旗艦店，結合在地藝術家展現專屬美學，搭配LED旋轉式LOGO，全新UNIQLO再出發表現出清新活力。搭乘捷運經過的民眾就說，「其實我之前就關注UNIQLO很久了！同時我也是徐若瑄的粉絲，看到這個廣告就發現原來徐若瑄是代言人，現在還有新的店鋪，所以非常期待去逛。因為它是UNIQLO TAIPEI全球旗艦店，就感覺很高級，同時也聽說有很多新的商品。」

▲民眾表示很喜愛UNIQLO TAIPEI全球旗艦店帶來的新氣象。

或是想要從頭美到腳不是夢！Repetto是成立於1947年的精品手工鞋履品牌，結合法國獨有製鞋技術，百貨專櫃歡慶開幕，現在還有限時優惠活動開跑。JINS 1DAY的高含水率，可以輕鬆擺脫配戴隱形眼鏡時的不適感，帶給雙眼更舒適感受。疫情趨緩，有計畫結婚的新人們都相當期待。典雅光彩象徵兩人永恆的日本婚戒品牌I-PRIMO，搭配幸福週年慶優惠活動，要讓新人甜蜜再升級。

▲隨著疫情趨緩加上正值週年慶，I-PRIMO優惠開跑吸引不少新人關注。

休閒日常少不了遊戲點綴，寶可夢集換式卡牌遊戲25週年紀念，集結各種超人氣寶可夢收錄其中，25週年活動商品組合，玩家們可千萬別錯過。還有台劇《誰在你身邊》由何潤東執導及編劇，與徐若瑄、張鈞甯聯手演出以各自婚嫁的姐妹為開端，探討婚姻關係中人性的善與惡吸引民眾目光。除了影集和遊戲，居家生活更是重要一環，IKEA為不平凡的日常增添儀式感，在生活細節中尋找無限可能。民眾表示，「平常喜歡去IKEA逛家具，因為很愛他們的風格，整體很舒服而且食物也很好吃。另外像玩偶還有前陣子非常夯的鯊魚當時正好有在打折，我也都會把它們給買回家。」

▲IKEA風格受到青睞。

coway對於「堅持」不容妥協，重視居家的每個環境細節。這次找來知名藝人林柏宏代言，coway綠淨力捕捉空氣中潛在危害，WQA嚴格把關享受純淨空氣與喝好水的健康生活。喜愛氣泡水的你，現在氣泡量想要多少由你決定，30秒就能完成，搭配sodastream機身時尚外型，讓愜意感充滿每一天。

▲coway為純淨生活把關。

不少人家中都有飼養寵物，關心毛孩健康不能等。英國凱萊寵物保險，醫療給付零自負額不限理賠次數，保期內最高累積賠償內實支實付；還有和喵星人生活密不可分，有貓砂界LV之稱的EverClean藍鑽超凝結貓砂。多樣好物，趁著搭乘捷運，讓你滿足心中的購物渴望。