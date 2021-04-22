養寵救星！coway寵物新機　動物行為專家現身分享

▲為家中寵物打造一個安心生活的寵淨環境，是飼主們關心的重要議題。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

在少子化趨勢下，毛孩已經成為家中不可或缺的重要成員，但毛孩居高不下的健康問題，輔以毛孩不能說話無法為自己的病痛表達，往往飼主發現已為時已晚，所以為寶貝打造寵淨環境，預防勝於治療，成為每個毛主人關心的重要議題，健康家電品牌coway結合寵淨生活夥伴-寵物鮮食自然食、安維斯租車、金普頓大安飯店共同提出全新寵淨心科技解決方案，天天攝取的飲水、飲食、空氣，強調人寵友善環境的重要性，只有人寵能健康共處，也方能完成相伴一生，愛，不棄養的飼主責任。

現場有寵物界超級網紅之稱的Caesar，和主人一起來到coway寵物機新機發表會現場，Caesar媽媽跟我們分享提到，「因為牠的毛比較多，所以每天家裡都必須要用吸塵器把它吸乾淨。但在用了這coway寵物機以後，第一次清它的濾網時，覺得非常吃驚！因為濾網一打開就連那種很細很細，會飄的毛全部都吸附在上面，讓我打掃清潔起來更方便省力，真的很不錯。」

▲coway寵物機採獨家綠淨力過濾系統，空氣防禦力全面提升。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

看好寵物市場消費力，家電品牌coway推出綠淨力三重防禦空氣清淨機，針對常見的寵物飼養痛點對症下藥。因為毛孩沒有鼻毛，且長時間待在室內環境，但大家經常忽略室內空汙比室外空屋更嚴重，為了幫助毛孩減緩因為空氣汙染所引發的呼吸道疾病、異位性皮膚炎、肺部疾病等問題，連藝人黃子佼都替家裡的狗寶貝選擇專用清淨機。黃子佼說，「寵物長時間比我們更常待在家中，因此家裡的空氣清淨過濾就更顯得重要。第二個就是家裡有毛孩的飼主都知道，毛寶貝會掉毛，那對家庭的清潔，或者是家人的呼吸來說也會造成困擾，這時候一台好的清淨機，如果能幫我們收集這些毛髮那真可說是一舉兩得！」

▲Caesar媽媽表示coway寵物機包括細毛也可以輕鬆吸附，讓打掃變得更加便利。

動物行為專家戴更基醫師也來到現場，除了和飼主們分享毛孩照顧小撇步，並提到空氣好壞對於狗狗和貓咪健康來說，有很大的影響。戴更基說，「我很重視外觀，因為要搭配醫院裝潢。除此之外也會特別注意機器運轉時的分貝數，因為我一直告訴我的客人，聲音要控制在68分貝以下。再來就是它的過濾功能，還有可以使用的坪數等都要納入考量，因此在各方比較之下我就選擇了coway。」

▲藝人黃子佼提到，家中擁有一台好的空氣清淨機對毛孩和家人都很重要。

coway綠淨力三重防禦空氣清淨機大坪效高CADR，讓大坪數和寵物家庭都適用；加上超低噪23.2分貝，比環境音還要安靜，打造優質的寵物友善空間。格威行銷經理Elaine補充說，「我們俗稱它叫寵物機，它的特色就是搭載了我們coway獨家濾淨力的過濾技術。所以可以有效過濾包含PM2.5和A、B型流感這些空氣威脅，同時也可以達到抗敏效果。但為什麼我們會叫它寵物機呢？因為它是三向淨風，兩側跟下方都能夠大風量、快速大量的吸取毛髮跟空氣中的微塵。每到掉毛季通常也是寵物與飼主家人痛苦的季節，能夠真正快速過濾寵物活動空間的地面及空氣中飄散的寵物毛髮成為關鍵。」

▲coway積木機拆卸清洗都方便，加上莫蘭迪色系，外型時尚簡約受到喜愛。

走進STORM TECH體驗區，科技結合時尚加上雙重氣流循環設計，挑高空間也可以完美打造空間動態潔淨氣流。除此之外，現場還有文青風積木機、經典機等，提供不同環境需求來使用。格威coway行銷經理Elaine表示，「積木機這台它不只美型、體積小，可是最大可以過濾到14坪左右。而且它還有一個特色，就是它是coway機種裡最好清潔的。而經典機部份則是擁有升級型活性碳濾網，同時還配備雙效抗病毒塗層，更重要的是還擁有甲醛濾網。」時尚外型兼具實用，不同機種提供各樣需求的民眾來選擇。最新上市的綠淨力三重防禦空氣清淨機，成為毛主人對於空氣清淨機的新選擇，為自家毛孩打造優質的寵淨生活。

▲動物行為治療師戴更基呼籲，在為毛孩選購空氣清淨機時，運轉時分貝數和過濾功能都是觀察的重點。

Coway寵淨生活解決方案 詳見格威官網 https://www.coway-tw.com/news