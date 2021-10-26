總金額高達1299萬元！　北捷19.2萬張卡回饋金「逾期未領」

▲從2020年2月至今，還有19.2萬張卡的北捷回饋金未領。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司自2020年2月起，取消原本持電子票證搭捷運的8折優惠，改為「常客優惠」，每月搭車11次以上始可累積優惠，不過有1年期限，統計至10月，仍有19.2萬張卡的回饋金過期，總金額達1299萬元。

台北市議員許家蓓26日於台北市議會交通部門質詢時指出，原本常客優惠的加值有效期限為6個月，若民眾6個月內未持同張卡搭捷運，回饋金則會過期無法領取，後來捷運公司將6個月期限延長至1年，但統計至10月，仍然有19.2萬張卡的回饋金過期，總金額1299萬元。

北捷總經理黃清信回應，如果乘客不來領常客優惠，表示已經超過6個月，未領取原因包括卡片遺失、搬離台北市、改變其他交通工具等，鼓勵乘客加入「台北捷運GO」APP，若忘記領取回饋金，北捷也能主動通知。

許家蓓表示，目前捷運公司通知乘客領取回饋金方式是透過「台北捷運GO」APP，但該APP從2015年7月上線迄今，雖然有236萬次的下載，但加入會員之人數卻只有41萬人，不到五分之一，這樣要如何通知更廣大的捷運族領取回饋金？

許家蓓提及，捷運公司必須拿出誠意，積極了解民眾未領回饋金原因，以及不願意加入捷運APP會員原因，並且評估除了刷閘門自動加值之外，是否有其他方式能讓民眾領回饋金，既然想要提供常客優惠留住捷運族，那麼就不該消極讓回饋金放到過期，這也無法達到捷運公司當初推行此制度的美意。

對此，黃清信說，「台北捷運GO」APP是與客戶溝通的重要管道，未來會評估在技術上是否能直接使用APP，即可領取回饋金，讓民眾雲端領取。