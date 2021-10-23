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第2件6折吃！超商最新聯名「爆濃系美國花生醬麵包」來了

▲▼「OK mart x JIF花生醬」推出3款聯名麵包。（圖／業者提供）

▲超商找來美國人氣花生醬推出聯名麵包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

花生控該衝吃了吧！看準烘焙商機，就有超商找來美國超夯「JIF花生醬」合作，聯手推出3款罪惡花生麵包，首推經典菠蘿變包夾入花生醬款，每一口都能吃到濃郁花生香，以及墨西哥麵包、蛋糕等選擇，通通一次滿足，即日起正式開吃，11月3日前還有第2件6折優惠。

▲▼「OK mart x JIF花生醬」推出3款聯名麵包。（圖／業者提供）

▲▼菠蘿麵包、蛋糕通通吃得到超濃花生香。

▲▼「OK mart x JIF花生醬」推出3款聯名麵包。（圖／業者提供）

OK mart宣布攜手美國花生醬暢銷冠軍「JIF」，一次就推出3款花生麵包，尤其，必吃這顆「花生醬菠蘿麵包」，把菠蘿麵包夾入花生醬餡料後，每一口都能吃到濃郁花生香搭配酥軟麵包，罪惡爆表；再來是「花生醬墨西哥麵包」，是以墨西哥草帽造型結合融入花生醬的奶酥外皮，打造雙重療癒口感；最後登場的「花生醬蛋糕」是將花生醬拌入海綿蛋糕，還吃得到花生顆粒，花生控絕對要嚐鮮，即日起正式開吃，11月3日前還享第2件6折優惠。

▲▼全家最新甜點黑醋栗優格泡芙、星野完全抹茶銅鑼燒。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家最新甜點黑醋栗優格泡芙、星野完全抹茶銅鑼燒開吃。（圖／記者蕭筠攝）

另，全家近日也推出2款全新甜點，首推這顆「星野完全抹茶銅鑼燒」，是採用伊藤園抹茶粉製成抹茶外皮，夾進屏東農產紅豆製成的內餡，以及抹茶加寒天調和的奶油餡，每一口都能吃到清爽又帶有濃郁茶香的罪惡口感；另一款「黑醋栗優格泡芙」則是選用軟Q泡芙皮，大口咬下吃得到滿滿黑醋栗卡士達及優格鮮奶油，酸甜的莓果滋味讓人忍不住一口接一口，把握機會吃。

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