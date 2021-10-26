免排隊！逢甲夜市超夯「炳叔烤玉米」搬進超商了　4門市限定吃

▲超商吃得到逢甲夜市超夯「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不用排隊、等團購！台中逢甲夜市超人氣「炳叔烤玉米」竟然搬進超商了，全家宣布開賣罪惡烤玉米，只要走出家門就能吃到香甜烤玉米，簡直幸福破表，即日起於全台4門市限定搶先吃。

▲烤玉米刷上滿滿醬汁罪惡爆表。

「炳叔烤玉米」是逢甲夜市超夯名店，只要開門就吸引一票人排隊搶吃，在網上也是人氣團購美食之一，累積超多鐵粉。店家選用契作黃金蜜玉米，經過5道獨特烤工、4道秘製醬汁製成，大口咬下吃得到超甜玉米粒，皮薄軟嫩，尤其搭配醬汁可是讓人一口接一口，罪惡爆表，即日起於指定4家全家超商搶先試賣，包括台北中賓店、板橋板農店、新莊北醫店及中和佳和店，附近居民可要把握機會衝吃一波。

▲最新統一集團優質生活館，7-11引進星巴克、21世紀風味館等餐飲。

另，近日還有這間7-11買得到星巴克，全台首間「統一集團優質生活館」正式插旗高雄鳳山區，該門市結合7-11與康是美，其中，7-11特別引進星巴克、Mister Donut、COLD STONE等品牌，讓民眾逛超商也能吃到烤雞、喝星巴克，來鳳山別忘了要來踩點。

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