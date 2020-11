周湯豪代言ONE BOY衝鋒衣　形象廣告一手包

▲周湯豪擔任品牌ONE BOY衝鋒衣最新代言人,除了表示相當期待之外,還透露形象廣告也是由自己一手包辦。(採訪撰稿/記者蒲世芸;攝影剪輯/記者陳家豪)

記者蒲世芸/採訪報導

品牌ONE BOY衝鋒衣推出秋冬新款,而這次的秋冬代言還請到藝人周湯豪和品牌創辦人顏瑋廷大玩新科技,在大螢幕上透過投影來進行代言人簽約儀式,周湯豪還在現場大方分享自己最喜歡的顏色和款式。

▲▼周湯豪擔任ONE BOY最新品牌代言人。

作為品牌最新代言人周湯豪就提到,「除了功能外,自己最喜歡就是很多顏色可以選擇。如果真的要挑一個顏色,應該就是廣告裡有穿的桃紅色了!因為雖然黑色很好搭,但亮色感覺比較特別。」

這一次除了加持品牌,周湯豪說包括產品的形象廣告和背景音樂,也通通是自己一手包辦。周湯豪還開心分享,「這一次是自己首次擔任廣告導演,而且當廣告導演跟MV導演,其實差滿多的,所以這次算是一個驗收,覺得自己算是挑戰成功!」

▲▼ONE BOY衝鋒衣強調蓄熱、防風、防水一衣3穿,兼具機能與美感。

ONE BOY強調這一系列屬於ALL IN ONE 全方位產品,同時具備蓄熱、防風和防水,一衣3穿。除此之外主打外層機能內裡保暖,外層還有防潑水和防風設計,無論男生或女生,甚至是家中的小寶貝都有多種顏色,可以來做選擇和穿搭。品牌網紅Annber提到,「覺得穿起來剪裁很合身,所以整體來說更加有型,最愛的就是它的3D剪裁。」

▲▼ONE BOY衝鋒衣款式豐富,小朋友也有多種顏色可做選擇。



而另一位男性網紅Gino進一步說到,「穿上去除了很保暖又非常透氣,而且毛絨絨的很舒服。另外還透露可以將外衣拆開變成兩件式,像是男生騎車時怕熱也可以單穿,非常實用。」對於受到消費者的喜愛,ONE BOY強調不斷創新研發,就希望能帶給消費者不同於以往的新體驗。