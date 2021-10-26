鹹食控來嚐鮮！「明太子烤雞、鮮蔬燻雞長堡」超商就吃得到

▲超商最新「明太子烤雞堡」、「鮮蔬燻雞堡」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐、下午茶除了甜食也有鹹食新選擇！近日有超商推出全新「長堡」，且一次就有2口味選擇，包括明太子烤雞、鮮蔬燻雞，柔軟長堡分別夾進切片烤雞腿排、火雞肉片搭配濃郁醬料，尤其加熱後香氣大噴發，簡直罪惡破表，即日起就能衝各門市吃。

▲2款長堡料多豐富。

全家最新2款「長堡」開吃了，首推「明太子烤雞堡」，柔軟長堡中夾入了切片烤雞腿排，再淋上濃郁明太子醬，香氣十足，另一款「鮮蔬燻雞堡」則是火雞肉片搭配濃郁蒜香起司白醬的組合，還放了爽口生菜、白煮蛋，美味又沒負擔，尤其加熱吃更好吃，趕緊嚐鮮去。

▲「OK mart x JIF花生醬」推出3款聯名麵包。

另，近日OK mart也宣布攜手美國花生醬暢銷冠軍「JIF」推出3款聯名花生麵包，其中，必吃這顆「花生醬菠蘿麵包」，把菠蘿麵包夾入花生醬餡料後，每一口都能吃到濃郁花生香搭配酥軟麵包，罪惡爆表；再來是「花生醬墨西哥麵包」，是以墨西哥草帽造型結合融入花生醬的奶酥外皮，打造雙重療癒口感；最後登場的「花生醬蛋糕」是將花生醬拌入海綿蛋糕，還吃得到花生顆粒，花生控絕對要嚐鮮，即日起正式開吃，11月3日前還享第2件6折優惠。

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