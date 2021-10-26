　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

鹹食控來嚐鮮！「明太子烤雞、鮮蔬燻雞長堡」超商就吃得到

▲▼全家開賣「明太子烤雞堡」、「鮮蔬燻雞堡」（圖／業者提供）

▲超商最新「明太子烤雞堡」、「鮮蔬燻雞堡」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐、下午茶除了甜食也有鹹食新選擇！近日有超商推出全新「長堡」，且一次就有2口味選擇，包括明太子烤雞、鮮蔬燻雞，柔軟長堡分別夾進切片烤雞腿排、火雞肉片搭配濃郁醬料，尤其加熱後香氣大噴發，簡直罪惡破表，即日起就能衝各門市吃。

▲▼全家開賣「明太子烤雞堡」、「鮮蔬燻雞堡」（圖／業者提供）

▲2款長堡料多豐富。

全家最新2款「長堡」開吃了，首推「明太子烤雞堡」，柔軟長堡中夾入了切片烤雞腿排，再淋上濃郁明太子醬，香氣十足，另一款「鮮蔬燻雞堡」則是火雞肉片搭配濃郁蒜香起司白醬的組合，還放了爽口生菜、白煮蛋，美味又沒負擔，尤其加熱吃更好吃，趕緊嚐鮮去。

▲▼「OK mart x JIF花生醬」推出3款聯名麵包。（圖／業者提供）

▲「OK mart x JIF花生醬」推出3款聯名麵包。

另，近日OK mart也宣布攜手美國花生醬暢銷冠軍「JIF」推出3款聯名花生麵包，其中，必吃這顆「花生醬菠蘿麵包」，把菠蘿麵包夾入花生醬餡料後，每一口都能吃到濃郁花生香搭配酥軟麵包，罪惡爆表；再來是「花生醬墨西哥麵包」，是以墨西哥草帽造型結合融入花生醬的奶酥外皮，打造雙重療癒口感；最後登場的「花生醬蛋糕」是將花生醬拌入海綿蛋糕，還吃得到花生顆粒，花生控絕對要嚐鮮，即日起正式開吃，11月3日前還享第2件6折優惠。

【你可能也想看】

►珍珠、芋圓加好加滿！手搖飲限時2天「喊6字」免費加料
►麥當勞、必勝客買1送1！7大速食店「五倍券振興加碼優惠」一次看
►快掏出來對！限時1天憑發票「免費喝手搖飲」 　不限數量喝到爽

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
快訊／竹東少女姦殺焚屍　「冥王」獄中離奇暴斃
接種AZ死亡又增5人！　1女打莫德納隔天過世
王必勝爆不倫小15歲護理師　指揮中心回應了
BNT第一劑沒人想打？　指揮中心公布真實數據
蘿莉塔真的說了「2疊字」　抖出心機女星身分！
第12輪超過128萬人預約　AZ今開搶「已41.2萬人完成」
快訊／第12輪BNT加開！30歲以上民眾「下午4點開始預約」
快訊／又見本土+0！今增4例境外移入
LIVE／BNT、AZ預約可望加開48萬人　指揮中心最新說明
「7萬私房錢」被當垃圾丟了！　她急哭衝清潔隊
26歲台大碩士男月領10萬「想交女友」　心儀女見1條件秒冷感
LINE萬聖節特效來了　「3組關鍵字」跳熊大、兔兔

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鹹食控來嚐鮮！「明太子烤雞、鮮蔬燻雞長堡」超商就吃得到

【廣編】裸鑽雪莉 x Timberland送你裸活假期　完成心測抽10萬旅行

只有今天！達美樂快閃優惠現省150　3款巧達大披薩229元

整桶全是腿！速食店「美式炸雞桶」推2罪惡新口味　限時3天85折吃

【廣編】1111街口購物節盛大開跑　疊加電商折扣最划算

全聯小時達24小時營業！加碼夜間限時「整單8折」優惠碼看這裡

史上最台！肯德基X台酒推出「花雕紙包雞」　再抽1個月份花雕雞麵

居家時間變長會助長塵蟎滋生？！日常洗衣把握關鍵重點「持續抗蟎」超簡單

「香菜啤酒」敢喝嗎？萬聖節超市推搞怪暗黑系零食　懶人包一次看

只送不賣！麥當勞歡樂送限定「薯條、芝麻麵包杯套」免費送

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

鹹食控來嚐鮮！「明太子烤雞、鮮蔬燻雞長堡」超商就吃得到

【廣編】裸鑽雪莉 x Timberland送你裸活假期　完成心測抽10萬旅行

只有今天！達美樂快閃優惠現省150　3款巧達大披薩229元

整桶全是腿！速食店「美式炸雞桶」推2罪惡新口味　限時3天85折吃

【廣編】1111街口購物節盛大開跑　疊加電商折扣最划算

全聯小時達24小時營業！加碼夜間限時「整單8折」優惠碼看這裡

史上最台！肯德基X台酒推出「花雕紙包雞」　再抽1個月份花雕雞麵

居家時間變長會助長塵蟎滋生？！日常洗衣把握關鍵重點「持續抗蟎」超簡單

「香菜啤酒」敢喝嗎？萬聖節超市推搞怪暗黑系零食　懶人包一次看

只送不賣！麥當勞歡樂送限定「薯條、芝麻麵包杯套」免費送

冤魂黑令旗索命！性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

閱讀訪古蹟！誠品書店進駐沙灣園區　重現建築風華細品基隆

怨中央疫苗問題多！柯文哲、陳時中終於坐下來談　莊人祥曝內容

配合先生在公園野戰！美女購物專家「小三變正宮」

增4例境外移入「1人突破性感染」　菲律賓男接種2劑科興確診

正妹網紅進「人類禁區」PO辣照　網洗板轟不要命…內行人科普打臉

「臺灣國際漁業展」實體加線上展開放登記　4大主題涵蓋產業上下游

王必勝爆不倫戀！羅一鈞曝「早上有致電給他」：心情平穩未受影響

台股重返萬七！電子股回神　指數漲140點收17034

增6人接種疫苗後死亡！AZ疫苗5例最多、1女接種莫德納隔天過世

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

消費熱門新聞

日常洗衣把握關鍵持續抗蟎超簡單

超商預訂「第二波紙本五倍券」流程、優惠懶人包

辦中華電信5G入手13,500購物金　享市話省最大

速食店美式炸雞桶限時3天85折吃

全聯小時達24小時營業！加碼夜間優惠

肯德基推超台「台酒花雕紙包雞」

麥當勞買1送1！9大速食店優惠一次看

達美樂大披薩快閃優惠　現省150

五倍券「數位標章」　方便查餘額

速食店限時3天不限量「免費送堡」

週年慶家電優惠總整理一次搞懂

美式賣場同慶推Ariel洗衣精特價　店員急補貨

萬聖節推香菜啤酒！超市搞怪零食一次看

麥當勞薯條、芝麻麵包杯套只送不賣

更多熱門

相關新聞

超市麵包爬滿蒼蠅　業者回應了

超市麵包爬滿蒼蠅　業者回應了

一名網友在臉書社團投訴，他在屏東一間生鮮超市購物時，看見架上販賣的紅豆麵包內，竟然爬滿了蒼蠅，驚呼「自助餐吃到飽」，貼文一出立刻引發網友熱議。對此，超市店長出面道歉，表示應該是麵包的包裝在運送過程中有破裂，加上附近施肥關係蒼蠅多才會這樣，有問題麵包當天就已經全部下架。

ATM領錢　黃毛強盜舉掌貼窗猛看

ATM領錢　黃毛強盜舉掌貼窗猛看

「單手拖51萬鈔票」畫面曝！

「單手拖51萬鈔票」畫面曝！

子彈擊中錢箱「豪搶51萬」！桃園搶匪特徵曝

子彈擊中錢箱「豪搶51萬」！桃園搶匪特徵曝

桃園超商ATM補鈔…歹徒鳴槍奪51萬

桃園超商ATM補鈔…歹徒鳴槍奪51萬

關鍵字：

超商全家OK mart鹹食長堡麵包

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

可米小子隊長「罕提2離世成員」

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

「這組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面