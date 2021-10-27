台東縣第2屆旅遊導覽人員完成培訓　21在地人上線

▲旅遊導覽人員完成培訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「我們是陪伴旅人的導覽員」，台東縣政府推出觀光未來學堂第2屆旅遊導覽人員培訓，經過實務課程及口試認證後，於26日舉辦授證典禮，由交通及觀光發展處長余明勳授證予台東在地21位專業導覽員，未來並計畫成立協會或相關團體，協助旅人認識台東，導覽員的相關資訊也將公告於台東觀光旅遊網(https://tour.taitung.gov.tw/)。

台東縣政府表示，參與旅遊導覽人員培訓的學員有來自台東各地的飯店、民宿、觀光導遊領隊、退休教師與志工等業者，其中更有多位人才為歐美及東南亞導遊領隊，因疫情關係返鄉或移居台東，希望透過自身專長將台東的美好傳遞出去。導覽人才需經過54小時的培訓課程以及山線、海線和南迴地區實務課程，再通過口試認證後，才可獲得專業導覽員授證。

余明勳處長在授證儀式中提到，台東縣的品牌定位為「真、善、美」，通過培訓的每1位導覽員都是臺東的品牌大使，透過自身的專業將台東的慢生活傳達給旅客，讓旅客深入走入在地，好好認識台東地景與文化。

學員Ellen因媽媽在關山經營民宿而移居台東，經過培訓與認證後，在關山當地召集社區媽媽與業者，培訓小鎮導覽員，並成立關山鎮的線上平台，讓旅客可以預約關山小鎮的導覽與體驗服務。身為課程班長的葉小姐，與先生東漂至台東，在史前館、東管處及台東各地擔任導覽解說志工，對於旅客總是熱情解說與帶領，經過導覽培訓後更是時常帶團，也與縣政府合作，經驗豐富的她與學員們分享心路歷程，鼓勵大家通過培訓後勇敢接團，在一次次的執業中累積經驗並建立信心。

交觀處指出，縣府在疫情期間持續培養觀光創生的未來人才，不斷輔導與精進服務品質，未來將持續辦理臺東地景、文化、產業、伴手禮、遊程規劃與設計、地方與新創意、美食文化以及大型活動導覽等認證課程，讓在地的專業導覽員提供更好的旅遊服務品質，協助旅客量身打造專屬台東的精緻旅遊，體驗台東品牌魅力。