「加300賓士」消失1年又出事！撞外送員先肇逃　路邊棄車落跑了

▲白色賓士肇逃，有眼尖網友就發現，這台C300就是去年加油事件的那台。（圖／翻攝自Facebook／iBeta 愛北大）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站去年8月曾報導《進站98加滿「結帳變只加300」！賓士哥強硬離去 打工媽飆淚...網氣炸了》，當時網友紛紛撻伐車主行為，不僅肉搜、追蹤，還稱車主為「300哥」。事隔一年多，一輛懸掛相同車牌「AYS-6669」、同樣是白色賓士C300的車子今（27）日凌晨在三峽肇逃，衝撞外送員後，駕駛在警方抵達前棄車落跑，話題再度引發關注。

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▲去年該車主去加油喊98加滿，結帳卻聲稱明明只說加300元，丟了錢就強硬離去。（圖／翻攝自爆料公社）

去年加油事件一出，就有網友創立「每日關心ays-6669的加油狀況」粉絲專頁，但其實已經頗久沒有更新300哥的事情，沒想到今日粉專就轉傳一則貼文「怎麼又是你這拔辣？」只見有人在公開社團《iBeta 愛北大》貼出多張車禍照片，可以看出被撞的是熊貓外送員，騎乘的白色機車支離破碎。

網友就求助道「110/10/27 00:30分發生嚴重車禍，人目前在醫院檢查，對方是白色賓士車牌AYS-6669，目前肇事逃逸棄車跑走了還找不到人，有經過學成大學路口，有行車記錄器再麻煩私訊我，謝謝！」語氣似乎是外送員親友。

▲▼外送員騎乘的機車被撞到車殼全掉了。（圖／翻攝自Facebook／iBeta 愛北大）

發文的人也附上肇逃的白色賓士照，照片中，車子也是相當慘烈，右後方車門不僅撞到落漆、磨傷，車屁股直接被撞掉一塊。而車主撞到人後，就把賓士停在某個路邊停車格後閃人。

▲▼車主把車停在路邊停車格後就閃人。（圖／翻攝自Facebook／iBeta 愛北大）

貼文一出，不少人傻眼開罵，「什麼心態，棄車人跑，到底能跑多久？可恥」、「又是300哥！車才修好又撞爛」、「烙賽了300哥」、「願機車人平安，300哥別躲了快投案」、「各種累犯，真希望300哥駕照吊銷。」但因為目前尚未確定是300哥本人，也有網友緩頰，等抓到人再說。

另外，因為有人tag「三峽分局交通分隊」，就有網友貼出三峽交通分隊回報的狀況，「已由本分隊車禍處理專責人員負責處理，並全力偵辦中，冀願能減少家屬的焦急，使本案盡速圓滿交代。」「經本分隊人員調閱沿路監視器，已鎖定肇事車輛及當事人，並已著手進行相關車禍訪談詢問與肇因釐清。」

▼300哥在加油事件後，曾在國道發生自撞意外，網友幸災樂禍。（圖／翻攝自臉書《每日關心ays-6669的加油狀況》）