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社會 社會焦點 保障人權

進4萬支違法電子煙「放上蝦皮賣」！市值破650萬…他下場慘了

▲▼宜蘭調查局查獲4萬多支違法電子煙，市值達650萬元，主嫌溫男被依《藥事法》移送地檢署偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭調查局查獲4萬多支違法電子煙，市值達650萬元，主嫌溫男被依《藥事法》移送地檢署偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

法務部調查局宜蘭縣調查站會同宜蘭縣政府衛生局25日查獲一名溫姓男子違法從對岸輸入市價約650萬元的4萬1328支電子煙，全案依違反《藥事法》等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

法務部調查局宜蘭縣調查站25日會同宜蘭縣政府衛生局，持宜蘭地方法院搜索票，緝獲宜蘭一名溫姓男子違法輸入及販售電子煙。溫男明知含尼古丁的霧化煙彈（俗稱電子煙）是足以影響人類身體結構及生理機能之藥品，未經衛福部核准不得擅自輸入及販賣，但他為求牟利，竟擅自從對岸以快遞郵寄方式輸入非法且來路不明之電子煙，透過蝦皮拍賣網站開設賣場販售16種電子煙產品。

▲▼宜蘭調查局查獲4萬多支違法電子煙，市值達650萬元，主嫌溫男被依《藥事法》移送地檢署偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

調查局指出，這些產品經衛福部檢驗含尼古丁成分，並已列入「衛生福利部食品藥物管理署電子於檢驗不合格產品公開資訊表」，是《藥事法》所稱的「禁藥」，經宜蘭縣調查站查扣1萬3千盒，共計4萬1328支違法電子煙，市價估計約650萬元，全案將依違反《藥事法》等罪嫌，移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

調查局表示，電子煙雖然不含焦油，但易致生強烈成癮性，且添加各式化學香料，經過高溫霧化產生有毒致癌物質及抑制人體免疫功能，各國對電子煙產品規範不一，多採取嚴格管制，我國雖尚未開放電子煙相關產品進口，然而未經核准就自國外輸入或販賣違反含尼古丁的霧化彈或油，依據藥事法第82條第1項、第83條規定可處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金，呼籲國人切勿以身試法。

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