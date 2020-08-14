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進站98加滿「結帳變只加300」！賓士哥強硬離去　打工媽飆淚...網氣炸了

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▲進站98加滿「結帳變只加300」！賓士強硬離去　打工媽飆淚...網氣炸了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲賓士駕駛堅持只付300元。（圖／翻攝自爆料公社） 

記者周亭瑋／綜合報導

一名駕駛今天到加油站加油時，撞見一樁奧客事件，賓士駕駛進站時說「98加滿」，結帳時卻改口只加300，而且態度非常強硬，付了300塊錢後揚長而去，眼看必須墊付剩下的1500元，打工媽媽忍不住流淚，而廣大網友看完氣炸了，紛紛建議報警處理。

網友在爆料公社代友發文，當時他在賓士後面排隊加油，等了約莫5分鐘才輪到他，「換我加油時，隨口問了工作人員發生什麼事，對方說那台車加油時說98加滿，結果付錢時，跟工作人員說他們聽錯了，他只要加300！」

請繼續往下閱讀...

負責的打工媽媽聽完都傻眼了，整台車加滿要1800多元，對方只願意付300元，等於剩下的1500塊錢得她自行吸收，當下她請駕駛提供行車紀錄器確認，對方說什麼也不願意，最後付了300元鈔票直接離去。

在現場目擊的他不禁感嘆，「打工的媽媽眼眶都紅了，還流眼淚了，我覺得人應該將心比心，油你也加了，更何況工作人員請你提供車上的行車紀錄器，想確認一下你也不願意，讓人不禁懷疑是否要加霸王油，不管你開什麼車，更何況是賓士，大家都在外面打工，何必為難人家。」

最後，目擊者也表示，「希望這種事情越來越少，每一個從事服務業的工作人員都有他們的辛苦，希望不要再遇到這樣的人了。」

po文一出不到50分鐘，狂吸萬人回響，網友們紛紛怒回，「超廢的！好垃圾」、「笑死人，區區的油錢都付不了，還開什麼賓士」、「丟臉，報警好了」、「人格只值300」、「父母知道生出這種廢物，也應該 很丟臉」、「等車主出面」。

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