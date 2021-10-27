前刑事組長涉貪判13年入監　女兒盼提非常上訴！分局前繫黃絲帶

記者陳以昇／新北報導

曾偵辦白曉燕命案的前新莊分局刑事組長羅明村，1997年因涉及一起槍擊案，疑收受50萬賄款逮捕一名少年頂罪，遭貪污罪法辦，曾一度判無罪，最終遭判13年徒刑，同年潛逃越南長達11年，2020年返國歸案；他的女兒與民間團體27日發起行動，在新莊分局舉白旗「還羅明村清白人生」，將再提非常上訴。

▲司改會與羅明村女兒在新莊分局前辦聲援會 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

這起事件發生在1997年6月，時任台北縣新莊分局刑事組長羅明村（今為偵查隊長）偵辦林口「新樹林餐廳」槍擊案，疑收受50萬元賄款，找了黃姓少年頂罪，隔年2月黃姓少年翻供「不是我開槍的」，檢警立即介入調查，最後羅明村以違背職務收受賄賂的罪名遭到起訴。

高等法院更一審判羅無罪，檢察官再次上訴最高法院，更二審處有期徒刑13年，褫奪公權5年，最高法院維持更二審判決，全案在2009年4月13日定讞。羅明村自認受到冤枉，同年潛逃出境到越南藏匿，期間還寫信給檢察總長，希望能幫提非常上訴，但仍不被採信。

▼羅明村女兒在樹上繫上黃絲帶 。（圖／記者陳以昇攝）

羅明村潛逃越南11年，2020年6月間因新冠肺炎肆虐，加上自己心臟疾病問題，與律師商量後主動寫信給航警局，表明「沒做的事情，要回來面對」，即刻返台歸案，才進國門隨即遭逮捕，目前在宜蘭監獄服刑。

羅明村的女兒與「財團法人民間司法改革基金會」27日下午1時許，在新莊警分局前舉辦「還羅明村清白人生」聲援活動，回到事件發生最初羅明村任職的新莊分局，還找來歌手演唱羅明村最愛的「黃昏的故鄉」歌曲，並由女兒在道具樹上繫上黃絲帶，期許父親能清白出獄，並將再提非常上訴。

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▼分局督察組長收下案情摘要錦囊 。（圖／記者陳以昇攝）