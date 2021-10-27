業務員無力還債　被押到土地公廟旁遭電擊棒、鎮暴槍凌虐　

▲苑裡鎮1名陳姓男子，與友借錢後無力償還，慘遭電擊棒及鎮暴槍凌虐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓業務員，因疫情期間績效欠佳導致經濟拮据，而向剛認識的鄭姓友人借錢，但陳男始終無力償還，引起鄭男極度不滿，夥同謝姓友人將陳男強押至苑裡鎮一間土地公廟旁，用電擊棒及鎮暴槍凌虐後倒地不起；警方獲報後，立即介入偵辦，2小時內迅速將2名嫌犯拘補到案。

警方表示，25日中午11時50分許接獲民眾報案，指稱苑裡鎮上館里一處土地廟前道路，有1名男子被討債者開槍射擊，並用電擊棒電到倒地不起，警方獲報後，立即趕赴現場查察並鎖定在大甲地區活動之鄭姓男子涉有重嫌，隨即在鄭男母親住處將其帶案，並循線將同夥謝姓男子帶返駐地調查，同時取出作案用之鎮暴槍、電擊棒等犯罪工具，全案訊後依恐嚇、傷害罪嫌移送法辦。

據了解，陳男因向鄭男借錢後無力償還，遂一再拖延還款期程，致鄭男高度不滿，25日上午將陳男約出談判，鄭男及謝姓同夥一下車，即對陳男嗆聲，隨即持鎮暴用槍，近距離朝他四肢發射鎮暴用塑膠彈丸，並由謝男持電擊棒狂電，致陳男遭受劇烈痛苦，倒臥於道路上，被民眾現報警處理。

通霄分局呼籲，警方為維護地方治安，對於任何犯罪絕不輕縱，一定追緝到底，歹徒切勿心存僥倖，試圖挑戰執法人員；另請鄉親若有發現可疑人車或犯罪行為，立即撥打110電話，警民一心，共同打擊犯罪，讓我們的家園更加安全和諧。

►苗栗檢舉王年賺200萬！全台高手爭高額獎金案噴3倍 縣府：大砍薪

►竹縣消防員判死葬儀社收屍「復活」 男昏迷6天不治姊怒告