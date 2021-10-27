　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

業務員無力還債　被押到土地公廟旁遭電擊棒、鎮暴槍凌虐　

▲苑裡鎮1名陳姓男子，與友借錢後無力償還，慘遭電擊棒及鎮爆槍凌虐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苑裡鎮1名陳姓男子，與友借錢後無力償還，慘遭電擊棒及鎮暴槍凌虐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓業務員，因疫情期間績效欠佳導致經濟拮据，而向剛認識的鄭姓友人借錢，但陳男始終無力償還，引起鄭男極度不滿，夥同謝姓友人將陳男強押至苑裡鎮一間土地公廟旁，用電擊棒及鎮暴槍凌虐後倒地不起；警方獲報後，立即介入偵辦，2小時內迅速將2名嫌犯拘補到案。

警方表示，25日中午11時50分許接獲民眾報案，指稱苑裡鎮上館里一處土地廟前道路，有1名男子被討債者開槍射擊，並用電擊棒電到倒地不起，警方獲報後，立即趕赴現場查察並鎖定在大甲地區活動之鄭姓男子涉有重嫌，隨即在鄭男母親住處將其帶案，並循線將同夥謝姓男子帶返駐地調查，同時取出作案用之鎮暴槍、電擊棒等犯罪工具，全案訊後依恐嚇、傷害罪嫌移送法辦。

據了解，陳男因向鄭男借錢後無力償還，遂一再拖延還款期程，致鄭男高度不滿，25日上午將陳男約出談判，鄭男及謝姓同夥一下車，即對陳男嗆聲，隨即持鎮暴用槍，近距離朝他四肢發射鎮暴用塑膠彈丸，並由謝男持電擊棒狂電，致陳男遭受劇烈痛苦，倒臥於道路上，被民眾現報警處理。

通霄分局呼籲，警方為維護地方治安，對於任何犯罪絕不輕縱，一定追緝到底，歹徒切勿心存僥倖，試圖挑戰執法人員；另請鄉親若有發現可疑人車或犯罪行為，立即撥打110電話，警民一心，共同打擊犯罪，讓我們的家園更加安全和諧。

►苗栗檢舉王年賺200萬！全台高手爭高額獎金案噴3倍　縣府：大砍薪

►竹縣消防員判死葬儀社收屍「復活」　男昏迷6天不治姊怒告

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
人氣手搖飲買1送1　10家限時優搶先看！
連千毅「武將小弟」變詐騙首腦！富商慘遭騙3800萬
快訊／勇士6比2擊垮太空人！世界大賽首勝到手
和已婚國標老師泡湯！賴慧如「還原現場」回應了
八點檔女星泡湯已婚人夫　「辣妻正宮」美豔臉蛋曝光
AV版《魷魚遊戲》私密畫面外洩！　真槍實彈內幕曝
快訊／高鐵橋下驚見女浮屍！　身分待查
蔡阿嘎認了「在國民黨上過班」！月薪曝光：1年還光貸款
冬季風增強！　變天「探18°C」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不再跟澎恰恰同台　連千毅被一事激怒：對這樣的藝人只能一笑置之

超商店員勸戴口罩遭暴力男踹碎眼骨　盧秀燕震怒：一定嚴辦

剪男友雞雞丟馬桶！恐怖女手法曝：花雕雞麵加安眠藥讓他睡死　

洗腎男襲臀護理師　辯「揮手打招呼」下場慘

連千毅小弟變詐騙首腦！曾槍擊大仁哥店面...富商慘遭騙3800萬

1眼失明男當佛堂駕駛…無照上國道「爆胎釀1死7傷」！下場曝光

快訊／烏日高鐵橋下筏子溪驚見女浮屍　警追查身分

爆打超商店員惡男黑底曝！酒測僅0.17　竟喊失憶：不記得有打人

業務員無力還債　被押到土地公廟旁遭電擊棒、鎮暴槍凌虐　

與警職夫經營砂石場卻不繳稅　嘉義女欠稅近4千萬遭管收

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

不再跟澎恰恰同台　連千毅被一事激怒：對這樣的藝人只能一笑置之

超商店員勸戴口罩遭暴力男踹碎眼骨　盧秀燕震怒：一定嚴辦

剪男友雞雞丟馬桶！恐怖女手法曝：花雕雞麵加安眠藥讓他睡死　

洗腎男襲臀護理師　辯「揮手打招呼」下場慘

連千毅小弟變詐騙首腦！曾槍擊大仁哥店面...富商慘遭騙3800萬

1眼失明男當佛堂駕駛…無照上國道「爆胎釀1死7傷」！下場曝光

快訊／烏日高鐵橋下筏子溪驚見女浮屍　警追查身分

爆打超商店員惡男黑底曝！酒測僅0.17　竟喊失憶：不記得有打人

業務員無力還債　被押到土地公廟旁遭電擊棒、鎮暴槍凌虐　

與警職夫經營砂石場卻不繳稅　嘉義女欠稅近4千萬遭管收

不再跟澎恰恰同台　連千毅被一事激怒：對這樣的藝人只能一笑置之

蘿莉塔「李唯楓渣到不行」　虧緋聞跟張立東一樣多：真的很垃圾！

藍轟城中城大火2局長下台棄車保帥　昨天公祭今天忘記明天音樂祭

布林肯挺台參與聯合國體系　民進黨：台灣參與國際已是美日共識

推廣及展示原住民文化　台科大「達路岸長廊」今開幕

超商店員勸戴口罩遭暴力男踹碎眼骨　盧秀燕震怒：一定嚴辦

擔心物價飛漲　10月ICC調查：物價水準信心跌破40

蕾菈當眾逼問孫生：要吃B嗎　全場傻眼...她揭真實答案

李沃牆／大陸經濟成長不如預期　台灣會被「拖下水」嗎？

中信特攻領隊公布　中信銀行個人金融執行長楊淑惠出任

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

社會熱門新聞

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

超商店員提醒戴口罩被打　眼眶破裂、斷6根肋骨

台中男「跟女友吵架」氣到躲山裡　全身赤裸喝溪水活6天

冥王林春雄獄中冒冷汗暴斃　家屬盼別解剖

即／陳其邁同意高市消防、工務2局長請辭

即／馬英九無罪！　三中案一審結果出爐

兒子回家目睹母親亡　男友倒一旁「留皮帶、美工刀」

鑽手機APP平台漏洞　盜刷《天堂M》藍鑽逾3千萬

北市1女陳屍住家疑遭勒斃　男友手腕刀傷送醫搶救

更多熱門

相關新聞

最容易「借錢給別人」星座Top 3

最容易「借錢給別人」星座Top 3

俗話說得好「談錢傷感情」，但有些人屬於天生心軟，看到需要幫助的人，就會忍不住借錢出去，之後會不會還錢根本隨緣，簡直是樂天派，以下就公開「最愛借錢給別人星座Top 3 」，看看哪位上榜了。

私刑地獄9hrs　電擊烤下體+逼喝尿吃大便+榔頭碎手

私刑地獄9hrs　電擊烤下體+逼喝尿吃大便+榔頭碎手

前同事討地址「要拿1千」　網白眼：不要臉

前同事討地址「要拿1千」　網白眼：不要臉

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

討債被指偷竊！12煞私刑凌虐害命

討債被指偷竊！12煞私刑凌虐害命

關鍵字：

業務員借錢凌虐

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

888元農遊券今第3抽有22萬份！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

快訊／農遊券第3波獎號出爐

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

可米小子隊長「罕提2離世成員」

連千毅正式決裂澎恰恰！

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面