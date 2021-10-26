快訊／竹縣消防員判死葬儀社收屍「復活」　男昏迷6天不治姊怒告

▲家屬質疑消防員的誤判，讓病患延誤就醫3小時；為此新竹縣消防局特別召開記者會，說明檢討內容。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹湖口1名童姓男子，日前疑似在浴室跌倒後沒有了生命跡象；經消防員判定表徵後認定已死亡；但葬儀社前來搬運時，竟發現童男還有呼吸、心跳，才緊急送醫；雖經6天搶救，26日近中午、11時28分還是宣布不治。但姊姊認為，錯誤判斷讓弟弟延誤3個小時才就醫，將提告訴。

童男友人21日晚間9時遲遲聯繫不上童男，最後透過警方找到房東，因敲門多時沒人回應，才開門發現童男臉部朝下倒在浴室，童姊指出，消防人員到場時摸了弟弟的脈博，就告訴警方弟弟已經死亡，也沒有進行任何救護動作。

童姊接到消息後就從台中趕去，到場時弟弟還趴在地上，而現場人員提醒她不能觸碰，沒想到葬儀社人員前來搬運時，發現弟弟根本還有呼吸、心跳，才立刻送醫急救。童男到院時昏迷指數3分，緊急開起腦部手術。童姊認為，若消防人員當時有在第一時間搶救，弟弟情況或許能好轉，但卻延誤了3個小時，將提告警惕消防救護應更加謹慎。

新竹縣消防局長孫福佑表示，當時新工分隊3名隊員發現，童男浴室水還開著，且頸動脈無跳動跡象、呼吸停止，手下臂也僵硬得無法拉動，才依過去經驗判斷童男已死亡多時，將針對此情形深切檢討，要求落實救護評估流程。