　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「打工2萬被爸媽借光」19歲妹嗑泡麵維生：活累了，沒錢別生小孩

▲妹子,離家,逃家（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲面對爸媽予取予求，原PO喊話「活得很累！」（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

繼《16歲堂妹打工「8000元付生活+學費」　她哭：沒錢別生孩，來受苦的》文章後，又有女網友以悲慘經歷勸世，打工領到薪水，爸媽會接連打來借錢，而原PO獨自在外租屋，實在沒錢生活，向爸媽討錢反會被嗆「我生你養你那些都不是錢嗎？」就連學貸剩款也被爸媽拿走，讓原PO哭訴「沒有錢真的不要生小孩！」

一名女網友在Dcard苦訴，今年快年滿20歲，深深體悟一句話「沒有錢真的不要生小孩，不要把小孩拖下水。」事實上，原PO家裡有四個兄弟姊妹，無奈爸媽經濟狀況不好，不顧孩子有沒有吃飽飯，只顧著挖空大家的積蓄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO緩緩道來，寒暑假打工可賺個1至2萬，好不容易領薪水，第一通電話總是爸爸打來，總會親情喊話「幾千塊借我好嗎？」原PO猶豫了半天，因為不借就會被嗆「不孝」，最後只好把錢掏出來，導致他房租、水電費、生活費根本就沒辦法付。

爸爸拿到錢，就換媽媽來情緒勒索，這種場景不斷循環，媽媽在電話另一頭表示「妳可以借我8000嗎？我要繳XXXX。」原PO回應，已經借了爸爸，身上沒錢了，而媽媽就會說「 我會還妳的啦放心」，最後原PO也硬著頭皮借了。

換來下場真的苦，原PO只能勒緊褲帶過生活，啃了快一個月的泡麵，若問他們「之前給的錢可以還我嗎？我要繳房租了」，每次只得到冷血的字句，「我生你養你那些都不是錢嗎？你現在借給我不都是還之前我給你的！」聞言，原PO心寒又無助，「不借錢又會打悲情牌，我真的覺得很無奈。」

由於原PO在系上保持前30%，因此可以申請獎學金，「有些要申請文件，不得不回家拿，然後他們就會記住，我有幾筆獎學金，時間快到的時候，就會一直問我獎學金的下落。」

不僅如此，爸媽連學貸的剩款也不放過，「這個是最扯的，現在有學貸的錢，之後是我要出社會還的，不是天上掉下來的餡餅，為什麼連這個都要拿？」另外，原PO崩潰透露，為了省錢，連坐公車都不敢坐，只能走兩公里的路去上課，如今住的4坪房子租金3000元，有時為了省吃儉用，已連續好幾個月吃泡麵過活了。

面對大家疑惑，為什麼不跟爸媽溝通？原PO無奈雙手一攤解釋，「是我爸媽沒辦法溝通，他們覺得小孩就是要聽他們的話...且四個小孩，每個人都這樣無一幸免！」

文末，原PO渲洩內心委屈，「很希望之後，能不當孝順聽話的小孩，這樣我就不用擔心這麼多，每次爸媽或是長輩對我說，『妳好懂事喔，妳好怎樣怎樣』，我都覺得心酸，眼眶都會泛淚，我很想直接跟他們說，我活得很累了，放過我，好嗎？」

文章曝光後，網友心疼回應，「下次他們跟你借 你就直接說沒錢花光了就好，都活不好每天啃泡麵了，先照顧好自己吧」、「愚孝。父母養不起自己，我一律無視，排除意外、疾病、老年」、「你要學會一件事，拒絕」、「這是父母嗎？我還以為是來討債的..孝本就是出自中國的美德，別把它因為上一代的觀念綑綁住了」。

▼原PO淚訴，聽到很懂事的讚美字句，反而覺得很心酸！（圖／翻攝Dcard）

▲▼打工賺2萬被爸媽借光，嗑了一個月泡麵（圖／翻攝Dcard）

▲▼打工賺2萬被爸媽借光，嗑了一個月泡麵（圖／翻攝Dcard）

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

1片不到1元！法務部「3場法拍」70萬片口罩　要買要快限購5盒

入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程表出爐

疫情間網購量暴增！長榮貨機777F抵台　飛「2航線」紓解貨運壓力

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地「眼神迷茫」　救災畫面曝網致敬

BNT加開又沒滿「20.9萬人不想打」　6.1萬人預約、後天開打

備註放門口「綠色外送箱」！外送員照辦卻遭投訴　照片笑翻眾人

這支吸管是根草　全植物吸管串聯環保與農村活化

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

1片不到1元！法務部「3場法拍」70萬片口罩　要買要快限購5盒

入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程表出爐

疫情間網購量暴增！長榮貨機777F抵台　飛「2航線」紓解貨運壓力

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地「眼神迷茫」　救災畫面曝網致敬

BNT加開又沒滿「20.9萬人不想打」　6.1萬人預約、後天開打

備註放門口「綠色外送箱」！外送員照辦卻遭投訴　照片笑翻眾人

這支吸管是根草　全植物吸管串聯環保與農村活化

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

歐告扮《魷魚遊戲》機關槍女孩 超殺造型+無辜眼神反差萌太Q！

生活熱門新聞

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地眼迷茫

口罩1片不到1元！70萬片「3場法拍」

大樂透頭獎2注中　台南安南區開出

女嬰送保母家頭重創亡！媽PO最後牽手照

疫苗邊緣人、莫德納孤兒注意！第12輪超複雜　預約攻略一看就懂

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

交往前會看星座嗎？苦主曝「這類人」超雷

暖男也是渣男！時間管理大師TOP3星座

世新操場停車格清除了！人工手刷神秘還原

今彩539頭獎開出1注！1000萬獎落基隆

豪雨強襲紫爆！濕涼變天31→20°C

訂熊貓「牛排不出餐」　他到場傻眼！老闆拒退款

即／高雄7行政區21日停水12小時　46.5萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

男子租房　5個月後驚覺「老婆是屋主」

男子租房　5個月後驚覺「老婆是屋主」

國外一名男子剛與愛妻完婚，並在婚後租一套房子當作2人的愛窩，然而直到5個月之後，他才驚覺屋主就是每天生活在一起的妻子。換句話說，這幾個月的房租租金全變成妻子的額外收入。

捧399萬救舞小姐　拿不回告詐欺吞敗

捧399萬救舞小姐　拿不回告詐欺吞敗

單身姑2000萬房「誰對我好就給誰」　3兄妹傻了

單身姑2000萬房「誰對我好就給誰」　3兄妹傻了

北港高中獎勵優秀學生　頒發37萬獎學金

北港高中獎勵優秀學生　頒發37萬獎學金

瘋狂打工仔轉念找到理想工作　疫情爆發期賣5間房有訣竅

瘋狂打工仔轉念找到理想工作　疫情爆發期賣5間房有訣竅

關鍵字：

借錢爸媽打工獎學金不孝房租泡麵

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面