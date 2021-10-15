「打工2萬被爸媽借光」19歲妹嗑泡麵維生：活累了，沒錢別生小孩

▲面對爸媽予取予求，原PO喊話「活得很累！」（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

繼《16歲堂妹打工「8000元付生活+學費」 她哭：沒錢別生孩，來受苦的》文章後，又有女網友以悲慘經歷勸世，打工領到薪水，爸媽會接連打來借錢，而原PO獨自在外租屋，實在沒錢生活，向爸媽討錢反會被嗆「我生你養你那些都不是錢嗎？」就連學貸剩款也被爸媽拿走，讓原PO哭訴「沒有錢真的不要生小孩！」

一名女網友在Dcard苦訴，今年快年滿20歲，深深體悟一句話「沒有錢真的不要生小孩，不要把小孩拖下水。」事實上，原PO家裡有四個兄弟姊妹，無奈爸媽經濟狀況不好，不顧孩子有沒有吃飽飯，只顧著挖空大家的積蓄。

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原PO緩緩道來，寒暑假打工可賺個1至2萬，好不容易領薪水，第一通電話總是爸爸打來，總會親情喊話「幾千塊借我好嗎？」原PO猶豫了半天，因為不借就會被嗆「不孝」，最後只好把錢掏出來，導致他房租、水電費、生活費根本就沒辦法付。

爸爸拿到錢，就換媽媽來情緒勒索，這種場景不斷循環，媽媽在電話另一頭表示「妳可以借我8000嗎？我要繳XXXX。」原PO回應，已經借了爸爸，身上沒錢了，而媽媽就會說「 我會還妳的啦放心」，最後原PO也硬著頭皮借了。

換來下場真的苦，原PO只能勒緊褲帶過生活，啃了快一個月的泡麵，若問他們「之前給的錢可以還我嗎？我要繳房租了」，每次只得到冷血的字句，「我生你養你那些都不是錢嗎？你現在借給我不都是還之前我給你的！」聞言，原PO心寒又無助，「不借錢又會打悲情牌，我真的覺得很無奈。」

由於原PO在系上保持前30%，因此可以申請獎學金，「有些要申請文件，不得不回家拿，然後他們就會記住，我有幾筆獎學金，時間快到的時候，就會一直問我獎學金的下落。」

不僅如此，爸媽連學貸的剩款也不放過，「這個是最扯的，現在有學貸的錢，之後是我要出社會還的，不是天上掉下來的餡餅，為什麼連這個都要拿？」另外，原PO崩潰透露，為了省錢，連坐公車都不敢坐，只能走兩公里的路去上課，如今住的4坪房子租金3000元，有時為了省吃儉用，已連續好幾個月吃泡麵過活了。

面對大家疑惑，為什麼不跟爸媽溝通？原PO無奈雙手一攤解釋，「是我爸媽沒辦法溝通，他們覺得小孩就是要聽他們的話...且四個小孩，每個人都這樣無一幸免！」

文末，原PO渲洩內心委屈，「很希望之後，能不當孝順聽話的小孩，這樣我就不用擔心這麼多，每次爸媽或是長輩對我說，『妳好懂事喔，妳好怎樣怎樣』，我都覺得心酸，眼眶都會泛淚，我很想直接跟他們說，我活得很累了，放過我，好嗎？」

文章曝光後，網友心疼回應，「下次他們跟你借 你就直接說沒錢花光了就好，都活不好每天啃泡麵了，先照顧好自己吧」、「愚孝。父母養不起自己，我一律無視，排除意外、疾病、老年」、「你要學會一件事，拒絕」、「這是父母嗎？我還以為是來討債的..孝本就是出自中國的美德，別把它因為上一代的觀念綑綁住了」。

▼原PO淚訴，聽到很懂事的讚美字句，反而覺得很心酸！（圖／翻攝Dcard）

