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苗栗檢舉王年賺200萬！全台高手爭高額獎金案噴3倍　縣府：大砍薪

▲苗栗縣政府提供近5成的高額檢舉獎金，比例為全國之冠；預計11月起將獎金調降為10%。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府提供近5成的高額檢舉獎金，比例為全國之冠；預計11月起將獎金調降為10%。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府從2007年起，為改善環境衛生，將環保檢舉獎金調高為50%，成為全國之冠；但隨著檢舉違規件數日益增多，有幾人年薪衝破百萬，第一名實領獎金更直逼200萬元，這樣高額獎金比例發放，也引起民眾觀感不佳；縣府26日在縣務會議上達成共識，決議調降為10%，預計11月發布施行。

苗縣府於2007年6月29日訂定發布施行「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，民眾檢舉案件經查證屬實，提供罰款的50%為獎金，像亂丟菸蒂開罰1200元，檢舉成立可獲600元，扣稅後實領480元。但隨著各類攝影器材及行車紀錄器使用普及，近年來也造成檢舉案件數暴增，更引發民眾不滿。

根據環保局統計資料，2019年檢舉成案約1萬件、2020年約1萬8000件，截至2021年10月15日更受理高達3萬1000多件，繁瑣的處理程序也讓環保局人員大喊吃不消。也造成鄰近縣市達人紛紛前來苗栗大賺一票，明顯與當初立法初衷相偏離。

環保局也表示，2020年檢舉前3名，依序檢舉4082件、實領195.9萬元；檢舉3232件、實領155.1萬元；檢舉2878件、實領138.1萬元。縣府為避免有為高額獎金而浮濫檢舉情形，經參酌各縣市檢舉獎金發給比例，擬修正降低為10%，今縣務會議討論通過後，預計11月發布施行。

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