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白河水庫積極清淤　大型砂石車違規白河警動員取締

▲白河分局動員警力，嚴格取締砂石車等大型車違規。（圖／記者林悅翻攝）

▲白河分局動員警力，嚴格取締砂石車等大型車違規。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

白河水庫清淤工程進入第二階段清淤規劃，水利署指派第五河川局協助農田水利署嘉南管理處加大白河水庫清淤力道，惟砂石車頻繁進出172線與南98線路口，針對砂石車違規取締，白河分局27日上午動員15名警力，共計攔查取締違反禁行路線、時間等違規3件、超載3件、違規停車1件。

▲白河分局動員警力，嚴格取締砂石車等大型車違規。（圖／記者林悅翻攝）▲白河分局動員警力，嚴格取締砂石車等大型車違規。（圖／記者林悅翻攝）

白河水庫上半年總計已清淤逾100萬立方公尺，加計2019與2020年總計清淤量達約200萬立方公尺，但載運砂石車出入輛大增，白河分局針對砂石車取締持之以恆努力不懈，2021年1月至10月已依道路交通管理處罰條例第29條取締超載15件；道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款取締未依規定申請路權行駛道路58件；滲漏飛散、號牌污穢及車身各項標示不合規定、車斗不合規定、超速、闖紅燈等各項違規計41件，總計110件，較去2020年同期取締各項違規共80件相比增加30件，為維護市民行車安全，將持續加強規劃及取締砂石車各項違規。

▲白河分局動員警力，嚴格取締砂石車等大型車違規。（圖／記者林悅翻攝）▲白河分局動員警力，嚴格取締砂石車等大型車違規。（圖／記者林悅翻攝）▲白河分局動員警力，嚴格取締砂石車等大型車違規。（圖／記者林悅翻攝）

白河分局指出，大型車違規易生危害並造成重大傷亡，而超載及滲漏飛散砂石也會損壞道路並造成行經用路人之危險，在地民眾也會發揮「守土有責」的互助精神，隨時注意區道或產業道路是否有砂石車等大型車輛出入，是否有超載之嫌疑，並通知警方加強取締。

▲白河分局動員警力，嚴格取締砂石車等大型車違規。（圖／記者林悅翻攝）

白河分局長陳明宏表示，呼籲業者及司機自律守法，勿心存僥倖而超載，並依照核准時段、路段通行，遵守交通規則，注意內輪差及視野死角，共同防制憾事發生，戮力保護每位用路人行車安全。

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