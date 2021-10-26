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「堅持理性討論」蔡壁如談民眾黨超車　批重啟核四是假議題

▲▼蔡壁如認為重啟核四是假議題。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲蔡壁如認為重啟核四是假議題。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民意基金會26日公布最新政黨民調，成立2年多的民眾黨首度超車國民黨。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，民眾黨是新興政黨，有很多不成熟的地方，但民眾黨堅持理性討論。她以國民黨提出重啟核四公投為例指出，重啟核四是假議題。

「民之所欲常在我心」蔡壁如26日表示，對於這樣的結果，她戰戰兢兢，因為人民對民眾黨是有期許的，只能更努力、更務實在立法院推動每一項對國家有幫助的法案、更勤懇的走基層，聽取民眾的需求，解決民眾的問題。

「只要有時間、只要有需求，全台灣都是我的服務區！」蔡壁如指出，為了民意最直接的展現，從9月份開始，展開「環台公投走一回」的活動，聽到的民意是反對萊豬、保護藻礁，這是幾乎所有民眾的聲音，對於生命、對於環境的保護和重視，勝於所有的意識形態，然而是否重啟核四公投，關係到台灣的能源永續發展方向，不是簡單的二選一是非題。

蔡壁如提到，不贊成核四重啟，不是為了反對核能，而是為了「社會對話與討論」，科技持續在進步，現有核能技術應可取代30年前的核四，也應更安全，核四不重啟，不代表不可以有核能，社會溝通下，都有其可能性。

蔡壁如提及，很多人會說，綠能趕不上核能的即時性，但現在真的缺電嗎？經濟部長王美花在回答她的諮詢時坦承「目前台灣不缺電！」所以是不是要重啟核四？其實是個假議題，更重要的是，核四不重啟之後的替代方案，是需要討論和對話的，不應該粗暴的決定。

蔡壁如強調，民意可載舟亦能覆舟，民眾黨是個新興的政黨，還有很多不成熟的地方，但是可以確定的是，「我們堅持理性討論，用科學的證據說話，把民眾的需求放在第一位！」

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