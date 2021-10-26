群組揪16車車聚狂炸街頭！　瑪莎拉蒂「渣男」到案喊：沒飆車

▲高雄半夜多部車車聚，其中一名車主為日前瑪莎拉蒂遭女友噴上「渣男」的林姓男子。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

高雄市24日凌晨有民眾拍下，多部車在街頭競速狂飆，不僅霸佔雙向車道，還連闖好幾個紅燈！帶頭者疑似為先前瑪莎拉蒂被女友噴下「渣男」的林姓男子。林男26日到案說明，否認飆車。

根據警方調查，該車隊約有16輛汽車，於24日凌晨2時2分許由88快速道路下大發交流道，之後進入台糖加油站上廁所，休息約十幾分鐘後，隨即車隊出發沿88快速道路橋下至台29線河堤路左轉。

警方獲報後到場發現，車隊最後兩、三部車準備駛離，便一路尾隨至中庄所轄區，沿線並未發現競速或壅塞道路等有違規情事，該車隊到達鳳屏路後即右轉上高屏大橋於2時25分離開。

警方擴大調閱相關路口監視影像查證、檢視民眾所提供影像後發現，該幾部車並無危險駕車情事，但該車隊行駛期間，共計有3輛自小客違反道路交通管理處罰條例（53條1項紅燈左轉、53條2項紅燈右轉、55條紅線臨停），目前均依規定舉發，並鎖定對象陸續通知到場說明，而警方將持續與報案民眾加強聯繫提供相關影像佐證有無危駕情事。

據了解，其中一輛車的車主，就是日前瑪莎拉蒂遭女友噴上「渣男」的林姓男子，而林男26日到案說明時坦承，確實有在群組號召大家到南州交流道車聚，但當晚他駕車前往墾丁度假，否認有飆車的行為。