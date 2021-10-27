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今年冬天會很冷原因曝　專家揭1情況「寒流非常強」

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家李富城持續示警，今年冬天會很冷，假如極區冷空氣跨過俄羅斯貝加爾湖，「那我們這個地方就是寒流非常強的」。不過，氣象專家吳德榮則認為，最新APEC氣候中心發布的季節預報資料顯示，台灣附近以正常至偏暖的機率較高，並無偏冷的訊號。

李富城近日提到，他一直說今年冬天亞洲地區會很冷，主要原因是他很早就看到這個趨勢，低溫一直往東半球推，靠近西半球則沒這種現象。

李富城強調，「所以今年冬天我一直講會很冷，是有所根據的」，是根據國際上預報的資料，冷空氣是在往東半球擴張，假如極區冷空氣跨過俄羅斯貝加爾湖，「那我們這個地方就是寒流非常強的」。

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▼李富城持續提醒，今年冬天會很冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮今天（27日）則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，去年（2020~21）冬季雖然有「強反聖嬰」，但台北去年冬季均溫為17.7度，高於氣候平均的17.3度，並不支持「每當有反聖嬰現象，台灣冬天會很冷」的論調。

吳德榮說，最新APEC氣候中心發布的季節（11至1月）預報資料顯示，雖然也有反聖嬰的跡象，但台灣附近以「正常至偏暖」的機率較高，並無「偏冷」的訊號，可見反聖嬰現象與台灣冬天很冷，並沒有很好的相關性。

吳德榮表示，不過，即使是超級電腦的季節模擬，目前的技術仍存在相當大的不確定性，所以還是多觀察中期（7至10天）預報，相對較準的資料，比較妥當。

中央氣象局則指出，有國際研究指出「今年冬季可能出現反聖嬰現象」，過往發生反聖嬰現象時，台灣附近的東北風會較平常年更為明顯，也因此冬季氣溫會略偏低，但影響冬季天氣的因素很多，還有全球暖化、氣候振盪、其他天氣系統等，因此仍需持續觀察。

▼吳德榮說，最新APEC氣候中心發布的季節預報資料顯示，有反聖嬰的跡象，但台灣附近以正常至偏暖的機率較高。（圖／翻攝APCC）

天氣圖。（圖／翻攝APCC）

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