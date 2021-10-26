太陽表面活躍「噴火了」影像曝！　鄭明典：打了蝴蝶結

▲鄭明典臉書po出太陽極紫外線的即時影像。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者許展溢／台北報導

氣象局長鄭明典今（26日）在臉書PO出一張太陽表面影像圖，是太陽極紫外線的即時影像，比較亮的部分和類似「噴火」的區域都是太陽表面的活躍區，讓他形容這就像太陽打了蝴蝶結。

鄭明典在臉書貼了一張由太陽動力學天文台（SDO）捕抓到的影像，一看好像打了蝴蝶結，說明這是依照太陽黑子週期的預測，現在才是新的活躍期開始的初期，感覺實際要比預期的稍為更活躍一些。

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台北天文館日前提到，與國際天文機構對太陽黑子長期觀測，發現今年9月太陽黑子數量達5年來新高，連續11個月超出美國航太總署及美國國家海洋暨大氣總署的預測，顯示太陽活動正逐漸進入一個超乎預期的強週期。

天文館進一步指出，太陽黑子反映了太陽活動活躍程度，其對地球環境，包括通訊、電力、極光等大氣現象，甚至飛航安全與人體健康等都影響甚鉅。太陽活動劇烈，對於喜愛追極光的旅客來說是好消息，但對於高度依賴電力、網路的現代社會卻是值得關切的警訊。

天文館特別說明，記錄太陽黑子約70餘年，根據觀測統計發現，過去3年超過6成日子幾乎沒黑子，但去年底開始，黑子群接連出現，象徵新的第25太陽週期開始了，且發展速度遠遠超過預期。