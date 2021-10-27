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瑪瑙今將轉中颱！清晨17.6度　雨區擴大時間曝

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，輕颱瑪瑙今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方1940公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（27日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的17.6度。氣象局預報員張承傳表示，輕度颱風瑪瑙今會增強為中度颱風。氣象專家吳德榮提醒，周六至下周二水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周依舊吹東北風，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，大台北也有零星降雨，桃園以南多雲到晴，午後各地山區和南部地區有局部短暫雨；今起三天稍微乾一些，周末起水氣稍多，主要是迎風面降雨。

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張承傳說，一周各地低溫在20度上下，高溫部分，北部約25、26度，中南部約30度；輕度颱風瑪瑙今會增強為中度颱風，往日本東方海面過去；至於在南海的低壓因已快到陸地，發展機率不高。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時颱風消息顯示，瑪瑙今日將增強為中颱，在日本南方海面轉東北方向，朝日本東方海面遠離；另一熱帶擾動來不及發展成颱，今晨登陸越南。

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周皆是東北季風的型態，因其挾帶水氣及冷空氣的多寡而稍有變化；不過，大致而言，都是「東雨西晴」、早晚偏涼的天氣；今稍轉乾，白天高溫略升，夜間仍偏涼，東半部有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，南部山區午後偶有零星短暫雨，日夜溫差大。

吳德榮指出，周四、周五東北季風略增強，但水氣並未增多，周四東半部偶有零星短暫雨的機率，周五北海岸及東半部有局部短暫雨，西半部則都是晴朗穩定的天氣，微弱冷空氣南下，夜間低溫微降，白天高溫變化不大；周六至下周二水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南皆為晴時多雲的天氣，中南部日夜溫差大。

▼瑪瑙颱風朝日本東方海面前進。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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